Sejm o godz. 9 wznowił obrady. Posłowie odrzucili stanowisko Senatu ws. ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Senat we wtorek wieczorem opowiedział się za odrzuceniem ustawy. Wydarzenia na Wiejskiej śledzimy dla Was w relacji na żywo.

09:45 Weto Senatu odrzucone

Posłowie odrzucili stanowisko Senatu ws. ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Senat we wtorek wieczorem opowiedział się za odrzuceniem ustawy.

Za odrzuceniem uchwały Senatu opowiedziało się 236 posłów, przeciwko było 213, wstrzymało się 11.

Do odrzucenie uchwały Senatu koniecznych było 231 głosów, ponieważ w głosowaniu wzięli udział wszyscy 460 posłowie.



Ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. została uchwalona przez Sejm 6 kwietnia z inicjatywy PiS. Przewiduje, że głosowanie w tegorocznych wyborach prezydenckich ma być tylko korespondencyjne.

09:38 Oświadczenie Gowina

"Po wielu tygodniach intensywnej pracy udało się wypracować kompromis" - tymi słowami Jarosław Gowin rozpoczął swoje poranne wystąpienie dla dziennikarzy w Sejmie. Lider Porozumienia skomentował w Sejmie oświadczenie, które wczoraj wieczorem opublikował wspólnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

Wypracowaliśmy rozwiązanie, które jest dobre dla Polski, które gwarantuje bezpieczne, w pełni transparentne wybory, które dobrze służy polskiej demokracji - tak lider Porozumienia oceniał wczorajszą umowę z Jarosławem Kaczyńskim.Termin nowych wyborów zostanie ogłoszony przez marszałek Sejmu wtedy, gdy SN stwierdzi nieważność obecnych wyborów wobec oczywistego faktu ich nieodbycia - dodał Gowin.



09:00 Komisja ustawodawcza

Mimo paktu Kaczyński-Gowin - w Sejmie posłowie zajmują się wcześniejszym wnioskiem marszałek sejmu w sprawie przełożenia terminu wyborów.

Sejmowa komisja ustawodawcza poparła wniosek Elżbiety Witek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją jednego z przepisów Kodeksu wyborczego. Chodzi o artykuł, zgodnie z którym marszałek może zarządzić wybory najpóźniej 6 miesięcy przed końcem kadencji prezydenta, zaskarżony wczoraj do Trybunału Konstytucyjnego.

Posłowie opozycji protestowali przeciwko "manipulacji" jaką jest wniosek pani Marszałek, odbyło się kilka potężnych utarczek. Wrzeszczenie na siebie nawzajem nikogo jednak nie zaskoczyło - zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Znamienna wydaje się za to zwięzła opinia prof. Ryszarda Piotrowskiego: “Ten wniosek zmierza do skonstruowania dla pani marszałek pozakonstytucyjnej podstawy kompetencyjnej do zmiany terminu wyborów. W istocie zmierza do stwierdzenia, że konstytucja jest niezgodna z konstytucją".

Prof. Piotrowski wyraził też ubolewanie, że marszałek Sejmu zmierza do ograniczenia praw wyborczych obywateli, jednak przyznał, że ma do tego prawo, bo wniosek spełnia wymogi formalne.

Popierające marszałek stanowisko Sejmu komisja przyjęła większością 15 głosów przeciwko 14.