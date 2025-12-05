Sejmowi nie udało się odrzucić weta prezydenta ws. ustawy o kryptowalutach. Co dalej z regulacją rynku? Jaki pomysł ma na to prezydent i w jaki sposób przekona do niego rządzących przy postępującej polaryzacji dwóch ośrodków władzy? Czy dojdziemy do konsensusu? Co dalej z ochroną zdrowia? Czy kłopoty z jej finansowaniem to już sprawa polityczna? O to wszystko Krzysztof Ziemiec zapyta swojego gościa, którym będzie Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Błażej Poboży / Rafał Guz / PAP

Porozmawiamy też o tym, czy jest szansa na jeden, wspólny okrągły stół ws. zdrowia, o co apeluje Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej? Czy składkę zdrowotną należy podnieść?

Poruszymy też temat braku porozumienia, jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie i oficerskie. Zapytamy też o prezydenckie projekty ustaw i szanse na ich przegłosowania w Sejmie.

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video