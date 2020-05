„Wybory to przede wszystkim komisje wyborcze, do których głosy są dostarczane, które liczą te głosy, tworzą protokoły i mają tutaj absolutnie kluczową rolę. Tych komisji wyborczych nie powołuję ani ja, ani żaden inny minister, ani poczta, tylko Państwowa Komisja Wyborcza działając poprzez Krajowe Biuro Wyborcze. Nic się tutaj nie zmienia” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W Porannej rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych Jacek Sasin zadeklarował, że wybory prezydenckie mogą się odbyć jeszcze w czerwcu, po tym, jak Sąd Najwyższy orzeknie o nieważności wyborów, które miały zostać przeprowadzone 10 maja.

Polityk został też zapytany, kto zorganizuje wybory prezydenckie w trybie korespondencyjnym. Tych wyborów nie organizuje żaden polityk, ani poczta. Poczta jest tylko dostarczycielem pakietów wyborczych i tą instytucją, która je następnie odbiera - stwierdził gość Roberta Mazurka. Na pytanie o to, kto organizuje wybory, Sasin odparł: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory to przede wszystkim komisje wyborcze, do których głosy są dostarczane, które liczą te głosy, tworzą protokoły i mają tutaj absolutnie kluczową rolę. Tych komisji wyborczych nie powołuję ani ja, ani żaden inny minister, ani poczta, tylko Państwowa Komisja Wyborcza działając poprzez Krajowe Biuro Wyborcze. Nic się tutaj nie zmienia - zadeklarował.

Będą poprawki do ustawy o wyborach korespondencyjnych?

Sejm w czwartek zajmie się ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Przypomnijmy, że to ten projekt był punktem spornym między Porozumieniem Jarosława Gowina i Prawem i Sprawiedliwością. PIS chciał wyborów kopertowych 10 maja, Gowin chciał je odłożyć.

Sasin w rozmowie w RMF FM zdradził, jakie ewentualne poprawki do projektu mogą zostać wprowadzone.

Jeśli dzisiaj mówimy o możliwych poprawkach do tej ustawy, które miałyby być przyjęte w najbliższym czasie, to trzeba będzie wśród nich rozważyć być może powołanie komisji obwodowych, a nie tylko gminnych w większych gminach. Trzeba to poważnie rozważyć - powiedział minister. Nie mogę w tej chwili takiego komunikatu dać, że będą, ponieważ nie jest to jeszcze uzgodnione - dodał.