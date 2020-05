Senatorowie w stosunku 50 do 35 zdecydowali o odrzuceniu w całości specustawy ​o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku. Jeden senator wstrzymał się od głosowania. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ogłosił przerwę w obradach do jutra do godziny 10. Ustawa wraca teraz do Sejmu.

