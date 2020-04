Za oceanem głosowanie w wyborach prezydenckich 2020 w lokalach wyborczych. Polonia do urn pójdzie 9 maja. MSZ utworzyło 10 obwodów tam, gdzie są największe skupiska Polaków. W kraju wybory planowane są na 10 maja. PiS chce, by były to wybory korespondencyjne.

