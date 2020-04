"To, co proponuje premier Sasin i prezes Kaczyński, to nie są wybory. To być może można nazwać loterią pocztową Jacka Sasina, a na pewno nie wyborami" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann, poseł Platformy Obywatelskiej. "Nie ma wyborów 23 maja, nie ma takiego prawa, które by mówiło o tym, że wybory będą 23 maja. Takie prawo nie wejdzie w życie" - dodał.

