Poczta Polska może oficjalnie zacząć przygotowania do przeprowadzenia powszechnych korespondencyjnych wyborów prezydenckich, mimo braku uchwalonej ustawy w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki polecił to oficjalnym pismem zarządowi Poczty Polskiej - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

W piśmie skierowanym do zarządu Poczty Polskiej datowanym na czwartek szef rządu pisze: "Polecam Poczcie Polskiej realizacje działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym". Poczta ma przygotować ludzi i wszelkie zasoby materialne.

Po co to pismo? Jeśli rząd chce 11 lub 17 maja przeprowadzić prezydenckie wybory korespondencyjne to poczta musi działać teraz, w przeciwnym razie nie zdąży. Sama z siebie nie mogła wydać na te przygotowania ani złotówki, bo nie ma jeszcze uchwalonej ustawy o powszechnych wyborach korespondencyjnych. Gdyby prezes Poczty Polskiej zrobił to sam z siebie to odpowiadałby za niegospodarność. Teraz dostał jednak usprawiedliwienie - oficjalne polecenie od szefa rządu.

Sasin w RMF FM: Poczta gotowa na wybory

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekonywał w czwartek na antenie RMF FM, że Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów. Mamy harmonogram, nie widzę żadnych zagrożeń ze strony Poczty - mówił.

Ocenił także, że wybory prezydenckie tydzień później, czyli 17 maja, byłyby lepszym rozwiązaniem. Możliwość przesunięcia wyborów dopiero będzie. Z punktu widzenia przygotowania tych wyborów, na pewno 17 maja byłby lepszy - powiedział Jacek Sasin, gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Sasin wyjaśniał także, że do realizacji głosowania brakuje tylko tych przepisów. Miejsc, w których głosowaliśmy dotychczas jest około 22 tysięcy, we wszystkich tych miejscach będą umieszczone te skrzynki czy urny, jak wolimy je nazwać. Dodatkowo około 5 tysięcy urzędów pocztowych to będą te dodatkowe miejsca. I dyskutujemy w tej chwili, czy jeszcze (liczby - red.) tych miejsc nie zwiększyć, na przykład o urzędy gmin - mówił o trybie głosowania w majowych wyborach prezydenckich minister aktywów państwowych.



Według niego zagłosować będziemy mogli nie tylko przed dotychczasową obwodowa komisją wyborczą, tylko na terenie całej gminy, w której mieszkamy.

Nadzorujący Pocztę Polską zapewniał, że państwowa firma zdoła zrealizować proces wyborczy. Na poczcie poza 25 tysiącami listonoszy pracuje jeszcze 50 tys. innych pracowników - w sortowniach, urzędach pocztowych. Te wszystkie osoby pomogą w tym dniu te zadania wykonywać. To będzie dodatkowe zadanie - stwierdził.

Pocztowcy: Rośnie nerwowość wśród pracowników

Rośnie nerwowość wśród pracowników - tak słowa ministra Sasina skomentował Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Związkowcy potwierdzają, że w centrali poczty pracuje sztab, który przygotowuje się do wyborów, ale pracownicy poczty nie mają żadnych informacji. Firma jeszcze tej ścieżki nie pokazała - również wewnętrznej. Rośnie nerwowość wśród pracowników, bo każdy chciałby wiedzieć, jak to ma wyglądać - mówił nam Sławomir Redmer.

My nie znamy ani wielkości pakietu, czyli w jakim rozmiarze będą te koperty. To się może wydawać śmieszne, ale to jest bardzo istotne - przekonywał Redmer.

Jak zauważa - ważne są szczegóły techniczne, bo może się okazać, że pakiety nie wejdą do skrzynek, a co w przypadku, kiedy skrzynki będą przepełnione?

Pocztowcy powinni już teraz poznawać procedury, bo do 10 maja zostały trzy tygodnie, do 17 maja - cztery.

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie 2020 mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa trafiła do Senatu.