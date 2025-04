W poniedziałek o godz. 18:00 rozpoczęła się debata prezydencka "Super Expressu". Odbywała się w formule, której nie praktykowano dotąd w polskich mediach. To nie dziennikarze, a sami kandydaci przepytywali się nawzajem. Debata była momentami niezwykle burzliwa, a niewątpliwy prym w tworzeniu chaosu wiódł Grzegorz Braun. Mimo to, niektórzy kandydaci pokazali, że byliby w stanie podjąć współpracę w kluczowych dla Polski obszarach. W poniedziałek było jednak bardzo, bardzo gorąco. Transmisję z debaty mogliście śledzić w RMF24.pl.

20:45

Świat jest na etapie geopolitycznego przełomu. Polska potrzebuje silnego prezydenta. Potrzebujemy dziś też prezydenta niezależnego od niemieckich fundacji. Kogoś, kto będzie mówił głosem Polek i Polaków - Karol Nawrocki.

20:43

Padło tu sporo bzdur i obietnic bez pokrycia. Idąc do urn 18 maja zadecydujecie jakiej Polski chcecie. Głos na mnie to głos na jedynego kandydata, który sprzeciwi się Konfederacji, który skupi się na klimacie i na prawach człowieka - Magdalena Biejat.

20:41

Szczęść Boże, rodacy. Odzyskajmy niepodległość. Ukrainizacja, islamizacja, judaizacja naszego kraju trwa. Trzeba wrócić do węgla i znormalizować stosunki z najbliższymi sąsiadami - Grzegorz Braun.

20:39

Chciałbym budować Polskę dla ludzi. Budowałem Warszawę, w której szpitale były dla wszystkich w pandemii. Potrzebujemy prezydenta, który będzie niezależny - Rafał Trzaskowski.

20:38

Musimy mówić o Polsce. Polska się nie rozwija, Polska stoi. Rolą prezydenta jest odczepić hamulec zaciągnięty przez Donalda Tuska - Marek Jakubiak.

20:37

Jak nie będziemy mądrzy, wszyscy źle skończymy. Moi kontrkandydaci to zwolennicy militaryzowania kraju. Tylko ja sprawię, że do militaryzowania kraju w ogóle nie dojdzie - Maciej Maciak.

20:34

Jestem hydraulikiem z zawodu i wiem, jak dokręcić politykom śrubę. Mamy szefa PSL, który jest lekarzem, a zajmuje się wojskiem. Zajmujecie się partyjniactwem i kolesiostwem - Marek Woch.

20:32

Usłyszeliśmy bajeczki, wszyscy się wybielili. Partie polityczne w Polsce to patologia. Pokazałem przykłady tej patologii. Ja takiego państwa nie chcę. Tylko odważni i inteligentni zagłosują na mnie - Artur Bartoszewicz.

20:30

Pytają mnie, po co startuję w wyborach. Stratuję także po to, by nie być obarczanym za to, co jest odpowiedzialnością polskich polityków - powiedział Krzysztof Stanowski, pokazując listy od dzieci, które prosiły go finansowe wsparcie.

20:29

Kochani, po raz pierwszy możecie głosować nie na mniejsze zło, ale na większe dobro, czyli na mnie. Możecie wybrać kogoś, kto będzie budował mosty, a nie mury, kogoś, kto będzie jak matka - Joanna Senyszyn.

20:27

Tusk i Kaczyński skłócili nas, rozbroili polską armię. Startuję po to, by wreszcie było inaczej. Po to, by Polacy nie żyli sporem dwóch 70-latków - Sławomir Mentzen.

20:26

Widzieliśmy antysemitów, putinofili i Karola Nawrockiego, który udaje "niepokalaną dziewicę". Proszę was o zaufanie - mówił Szymon Hołownia.

20:25

Czas na rundę II, w trakcie której kandydaci wygłaszają krótkie przemówienia.

20:16

Szymon Hołownia płynnym rosyjskim zwrócił się do Macieja Maciaka - "Zdrastwujtie tawarisz Maciek".

20:10

Biejat odpowiada na pytanie Nawrockiego: co pani robi w tej koalicji?

Jestem tu po to, by załatwiać konkretne sprawy dla Polaków - odpowiada kandydatka Lewicy - Dopóki mogę realizować swoje obietnice, będę w tej koalicji. Ale jestem też w niej po to, by stawić czoła ludziom takim jak Pan czy Sławomir Mentzen - dodaje.

20:01

Biejat pyta Senyszyn. "Dwie damy lewicy" po przeciwnych stronach. Pada pytanie o to, w jaki sposób dokonać pełnego rozdziału Kościoła od państwa.

Senyszyn zauważa, że jedyną sporną kwestią pozostaje Funduszu Kościelny, którego likwidacja spowoduje brak finansowania małych kościołów w Polsce. Nie ma co kruszyć kopii o 200 mln złotych rocznie - podsumowuje Senyszyn.

19:51

Cieszę się, że mówi pan coraz częściej moim głosem. Czy chciałby pan objąć deportacjami Ukraińców i czy nie chce pan normalizować stosunków z Rosją, po tym gdy Donald Trump wykonał zwrot "przez rufę" - pyta Braun Nawrockiego.

Z takim bandytą, jak Władimir Putin żadnych stosunków utrzymywać nie będę - odpowiada Nawrocki, na co Braun zapytał kandydata popieranego przez PiS, czy "podpisze banderowską lojalkę". Nawrocki zaprzeczył.

19:48

Dlaczego pan każe ludziom płacić za swoje urojenia klimatystyczne - pyta Braun Trzaskowskiego.

Tak, klimat się zmienia. Zielony Ład nie istnieje, bo stawiamy na konkurencyjność. Moim celem jest czyste powietrze i odnawialna energia - odpowiada Trzaskowski, dodając, że "dla ludzi takich jak pan nie powinno być miejsca w polskiej polityce".

Braun twierdzi, że Trzaskowski prowadzi politykę "judeizowania" Polski.

19:45

20 lat rządów PO-PiS doprowadziło do tego, że dzisiaj jesteśmy rozbrojeni i w przypadku wojny z Rosją moglibyśmy się bronić przez tydzień-dwa - mówi Mentzen do Trzaskowskiego.

19:41

Trzaskowski pyta Biejat, czy będzie współpracowała przy stworzeniu systemu, oddającego kwestię budowy mieszkań w ręce samorządowców.

Tu nie ma sporu i bardzo się z tego cieszę - odpowiada Biejat, dodając, że ma nadzieję, że Trzaskowski okaże się godnym partnerem do współpracy.

19:37

Trzaskowski pyta Nawrockiego o Antoniego Macierewicza. Czy pan go zatrudni w BBN?

Wtedy kiedy pan twierdził, że wojska WOT są niezdolne do obrony Państwa Polskiego, minister Macierewicz tworzył WOT. Ale nikt mi nie będzie mówił, kogo mam zatrudniać - odpowiada Nawrocki.

19:34

Zaprzańcy, eurokołchoźnicy, pederaści rządzą dziś Warszawą - mówi Grzegorz Braun. Trzaskowski pyta, czy mówi do niego. Braun potwierdza.

19:32

Trzaskowski odpowiada na pytania Jakubiaka: Tak, podpiszę ustawę o aborcji do 12. tygodnia ciąży i związkach partnerskich.

19:28

19:24

Maciak zarzuca pozostałym kandydatom, że są "antyrosyjscy", ale opowiadają się za "banderyzmem".

Nikt nie wie, kim pan jest, ale wszyscy wiedzą, że jest pan jedynym jawnie prorosyjskim kandydatem - mówi Hołownia do Maciaka.

19:22

Stanowski sugeruje, że cel startu Maciaka w wyborach nie jest znany, ale że kandydat wygłasza dziwne twierdzenie na temat "Rosjan odbudowujących Mariupol".

19:20

Pan próbuje wmówić społeczeństwu i młodym Polakom, że fajnie jest zgłosić się do armii, zamiast jeździć ferrari po Lazurowym Wybrzeżu - Maciak.

Nawrocki - Z całym szacunkiem, nie wygląda Pan na młodego Polaka.

19:17

Maciej Maciak nie wie, komu zadać pytanie, ale na koniec stwierdza: Karol Nawrocki mnie sprowokował

Maciak zapytał o ceny benzyny i pobór do armii.

19:12

Mam poważny mandat do bycia politykiem niezależnym. Wyciągam rękę do innych i namawiam do zgody w przynajmniej niektórych kwestiach, np. polityki zagranicznej. Zrobię wszystko, by wyciągać rękę do innych i by stworzyć wspólnotę - mówi Trzaskowski, odpowiadając na pytanie Marka Wocha.

Obaj kandydaci zgadzają się, że pochodzą politycznie z samorządów, gdzie zgoda międzypartyjna występuje częściej niż na szczytach władzy. To pierwszy moment w trakcie debaty, gdy obaj kandydaci prowadzą ze sobą realny dialog.

19:07

Magdalena Biejat uderza w Grzegorza Brauna, który mówił wcześniej o "żydowskim państwie na terytorium Palestyny". Kandydatka Lewicy nazwała słowa Brauna "antysemickim ściekiem".

19:03

Bartoszewicz pyta Trzaskowskiego o system AMLA (Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w Unii Europejskiej). To nowy organ nadzoru Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać m.in. praniu brudnych pieniędzy. Bartoszewicz zarzuca kandydatowi KO popieranie inwigilacji polskich obywateli.

Systemy pozwalające walczyć z praniem brudnych pieniędzy trzeba popierać, bo tak się walczy z mafią, z terrorystami i Władimirem Putinem - odpowiada prezydent Warszawy.

19:01

A Sławomir Mentzen wykorzystał debatę, by zrobić selfie z Szymonem Hołownią...