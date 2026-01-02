Dziesiątki ofiar pożaru w barze

Pożar wybuchł w sylwestrową noc, ok. godz. 1:30 w barze Le Constellation w ekskluzywnym szwajcarskim ośrodku narciarskim Crans-Montana. Zginęło około 40 osób, 115 zostało rannych. Poszkodowani trafili do wielu szpitali, w tym także do Włoch. Stan 80 z nich jest bardzo ciężki.

Ofiary to w większości młodzi ludzie, różnych narodowości. Nazwisk wielu z nich nie ustalono do tej pory. Władze poinformowały, iż może minąć kilka dni, zanim uda się zidentyfikować wszystkie ofiary.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona. Władze wskazują na wypadek, nie na atak terrorystyczny.

Z relacji niektórych świadków wynika, że sufit piwnicy baru zapalił się od świeczek umieszczonych w butelkach szampana.