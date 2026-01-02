Polska jest gotowa pomóc Szwajcarii w związku z tragicznym pożarem, do którego doszło w sylwestrową noc w szwajcarskim kurorcie Crans-Montana. Ogień wybuchł w barze Le Constellation. Zginęło około 40 osób, a 115 zostało rannych. Premier Donald Tusk poinformował, że na prośbę Szwajcarii specjalistyczna pomoc może zostać udzielona w polskich szpitalach 14 poszkodowanym.

Premier Donald Tusk przekazał wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin i bliskich ofiar pożaru w Crans-Montanie. Podkreślił, że Szwajcaria i kanton Valais mogą liczyć na polską solidarność. 

"Jesteśmy gotowi, na prośbę Szwajcarii, do udzielenia specjalistycznej opieki medycznej dla 14 poszkodowanych w polskich szpitalach" - napisał Donald Tusk na platformie X. 

Dziesiątki ofiar pożaru w barze

Pożar wybuchł w sylwestrową noc, ok. godz. 1:30 w barze Le Constellation w ekskluzywnym szwajcarskim ośrodku narciarskim Crans-Montana. Zginęło około 40 osób, 115 zostało rannych. Poszkodowani trafili do wielu szpitali, w tym także do Włoch. Stan 80 z nich jest bardzo ciężki.

Ofiary to w większości młodzi ludzie, różnych narodowości. Nazwisk wielu z nich nie ustalono do tej pory. Władze poinformowały, iż może minąć kilka dni, zanim uda się zidentyfikować wszystkie ofiary. 

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze ustalona. Władze wskazują na wypadek, nie na atak terrorystyczny.

Z relacji niektórych świadków wynika, że sufit piwnicy baru zapalił się od świeczek umieszczonych w butelkach szampana. 