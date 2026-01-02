Pałac Apostolski w Castel Gandolfo, letnia rezydencja papieży położona pod Rzymem, od teraz jest dostępny dla zwiedzających z audioprzewodnikiem w języku polskim. To odpowiedź na rosnącą liczbę turystów i pielgrzymów znad Wisły. Liczniejsze odwiedziny są związane m.in. z decyzją papieża Leona XIV, który przywrócił tradycję wypoczynku w Castel Gandolfo po 12 latach przerwy za pontyfikatu papieża Franciszka.

Castel Gandolfo: Zwiedzanie Pałacu Apostolskiego z polskim audioprzewodnikiem – nowa atrakcja dla turystów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Pałac Apostolski w Castel Gandolfo można już zwiedzać z polskim audioprzewodnikiem, co ułatwia wizytę rosnącej liczbie polskich turystów.

Na trasie zwiedzania znajdują się miejsca związane z historią Polski, w tym kaplica z freskami Jana Henryka Rosena i obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Letnia rezydencja papieży, której część stanowi obecnie muzeum, regularnie gości papieża Leona XIV, który przywrócił tradycję wypoczynku w tym miejscu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Wcześniej, w myśl decyzji papieża Franciszka, Pałac Apostolski został przekształcony w muzeum. Zwiedzający mogą zobaczyć papieskie komnaty, sypialnie, gabinety oraz szczególnie ważną dla Polaków kaplicę z polskimi malowidłami. Wśród historycznych miejsc na trasie zwiedzania znalazła się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, w której znajdują się dwa freski autorstwa Jana Henryka Rosena. Jeden z nich przedstawia Cud nad Wisłą i postać księdza Ignacego Skorupki, drugi - przeora Augustyna Kordeckiego podczas obrony Jasnej Góry.

Papieże odwiedzają Castel Gandolfo od początku XVII wieku. Często wypoczywał tam Jan Paweł II, a także Benedykt XVI, który po rezygnacji z urzędu mieszkał tam przez dwa miesiące. Właśnie w tej rezydencji doszło do historycznego spotkania papieża Franciszka z jego poprzednikiem.

Obecny papież, Leon XIV, regularnie spędza czas w Castel Gandolfo - przyjeżdża tam co tydzień, od poniedziałku do wtorku. Ponieważ Pałac Apostolski pełni dziś funkcję muzeum, papież wypoczywa w pobliskiej willi Barberini, gdzie spotyka się z wiernymi i dziennikarzami.

Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski, cytowany przez portal Vatican News, podkreślił, że uruchomienie polskiej wersji audioprzewodnika to ważny krok dla polskich turystów. Pałac Apostolski w Castel Gandolfo, będący częścią Muzeów Watykańskich, dołącza tym samym do grona obiektów dostępnych dla zwiedzających z Polski w ich ojczystym języku.

W kaplicy znajduje się także obraz Matki Bożej Częstochowskiej, z którym przyszły papież Pius XI wracał do Rzymu po zakończeniu misji w Polsce. Pius XI, wcześniej nuncjusz apostolski w Warszawie, był mocno związany z Polską - za swoją postawę podczas Bitwy Warszawskiej (nie wyjechał z miasta w obliczu ofensywy sowieckiej) został odznaczony Orderem Orła Białego przez Józefa Piłsudskiego.