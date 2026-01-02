Nastoletnia córka przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, Kim Dzu Ae, po raz pierwszy oddała hołd w rodzinnym mauzoleum w Pjongjangu. Jej obecność w Pałacu Słońca Kumsusan u boku ojca podsyca spekulacje, że jest ona przygotowywana do objęcia władzy w przyszłości.

Wizyta w Pałacu Słońca Kumsusan odbyła się w czwartek, o czym poinformowały północnokoreańskie media państwowe.

Na opublikowanych zdjęciach Dzu Ae stoi w centralnym miejscu między ojcem a matką, Ri Sol Dzu.

Obecność córki przywódcy podsyca spekulacje o jej przygotowywaniu do sukcesji władzy.

Jak poinformowały północnokoreańskie media państwowe, wizyta miała miejsce w czwartek. Na opublikowanych fotografiach widać rodzinę Kimów w pierwszym rzędzie dygnitarzy. Dzu Ae zajmuje na nich centralne miejsce, stojąc pomiędzy ojcem a matką, Ri Sol Dzu. Agencja KCNA w relacji tekstowej wspomniała o "głębokim oddaniu" odwiedzających, nie wymieniając jednak Dzu Ae z imienia.

Kim od trzech lat coraz częściej pokazuje się z córką

Dla analityków to ważny sygnał, gdyż mauzoleum symbolizuje dziedzictwo i sukcesję władzy w ramach dynastii Kimów. W Pałacu Słońca spoczywają zabalsamowane ciała dziadka obecnego lidera - Kim Ir Sena oraz jego ojca - Kim Dzong Ila.

Zdaniem cytowanego przez Yonhap prof. Lima Eul-chula z Instytutu Studiów Dalekowschodnich, wizyta potwierdza rolę Dzu Ae jako "następczyni rewolucji". Urodzona prawdopodobnie w 2013 r. Dzu Ae po raz pierwszy pojawiła się w mediach w 2022 r. i od tego czasu coraz częściej towarzyszy Kim Dzong Unowi podczas inspekcji wojskowych i gospodarczych.

Ważny kongres Partii Pracy

Sceptycy, jak Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego, wskazują jednak, że obecność matki podczas wizyty silnie sugeruje chęć pokazania wizerunku rodziny, a nie formalny krok w stronę sukcesji.



Jak zauważa Yonhap, uwaga obserwatorów skupia się teraz na zbliżającym się kongresie Partii Pracy Korei, który może wyjaśnić przyszły status córki Kima.