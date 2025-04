Stanowcze "nie" Rafała Trzaskowskiego dla propozycji Szymona Hołowni. Prezydent Warszawy nie chce debatować z marszałkiem Sejmu jeden na jeden w Gdańsku.

Rafał Trzaskowski podczas swojego wiecu wyborczego w Zgorzelcu / Krzysztof Ćwik / PAP

Marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia w środę zaproponował kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu debatę w przyszłą środę, czyli - 30 kwietnia w Gdańsku. Hołownia będzie w piątek gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

W czwartek sztab wyborczy Hołowni wystosował oficjalne zaproszenie do szefowej sztabu Trzaskowskiego Wioletty Paprockiej. Podał też wstępne zasady debaty: mają wziąć w niej udział wyborcy obu kandydatów. W czasie spotkania rywale mieliby wzajemnie zadawać sobie pytania, a także odpowiadać na pytania zadawane z sali. Sztab Hołowni poinformował też, że planuje transmisję online ze spotkania.

Trzaskowski: Tam wszyscy się spotkamy

Trzaskowski w czwartek w Polsat News pytany, czy skorzysta z zaproszenia Hołowni i weźmie udział w debacie w Gdańsku, odpowiedział, że "nie zamierza spierać się ze swoimi przyjaciółmi". Dodał, że do marszałka Hołowni podchodzi z "szacunkiem i uśmiechem". Mimo to, jak podkreślił, nie skorzysta z zaproszenia, ponieważ w poniedziałek odbędzie się debata w "Super Expressie". Tam wszyscy się spotkamy - zaznaczył.

Podkreślił, że inni kandydaci "wywoływali" go na pojedynki jeden na jeden. Dodał, że zrobił to popierany przez PiS Karol Nawrocki. Zgodziłem się, a Nawrocki nie chciał przyjść sam, przestraszył się - mówił Trzaskowski nawiązując do debaty, która odbyła się 11 kwietnia w Końskich.

Przypomniał, że finalnie debata w Końskich nie była starciem pomiędzy nim a Nawrockim. Mieliśmy debatę ośmiu kandydatów. Wtedy pan marszałek Hołownia mówił, że to nie fair, że nie powinniśmy się spotykać jeden na jeden. Teraz proponuję znowu debatę jeden na jeden. Nie ma gwarancji, że na tej debacie nie pojawiliby się inni kandydaci i w związku z tym lepiej w sposób zupełnie naturalny spotkać się w poniedziałek w "Super Expressie" - dodał.

W czwartek "SE" na swojej stronie internetowej zapowiedział, że w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 18.00 rozpocznie się debata prezydencka. Podkreślono, że będzie to debata bez udziału dziennikarzy, w której to kandydaci "będą przepytywać siebie nawzajem".

Według dziennika, obecność w debacie potwierdzili kandydat partii Razem Adrian Zandberg, ekonomista Artur Bartoszewicz, europoseł Grzegorz Braun, b. posłanka SLD Joanna Senyszyn, popierany przez PiS Karol Nawrocki, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju Maciej Maciak, kandydatka Nowej Lewica Magdalena Biejat, poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak, kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch, kandydata KO Rafał Trzaskowski, kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen i kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia.

Debaty w Końskich

11 kwietnia w Końskich odbyły się dwie debaty z udziałem kandydatów na prezydenta, początkowo wydarzenie to, miało być spotkaniem "jeden na jeden" Rafała Trzaskowskiego (kandydata KO) i Karola Nawrockiego (popieranego przez PiS). Przedstawiciele TVP, TVN i Polsatu informowali, że są gotowi do zorganizowania i transmitowania debaty. Sztab Nawrockiego chciał jednak, by do debaty zostały dopuszczone też inne telewizje. Ponieważ do porozumienia sztabów nie doszło, TV Republika zorganizowała własną debatę na miejskim rynku w Końskich.

Finalnie w debacie w hali sportowej w Końskich wzięło udział ośmiu kandydatów na prezydenta. Poza Trzaskowskim i Nawrockim byli to: Magdalena Biejat (Nowa Lewica), Maciej Maciak (lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski (dziennikarz) oraz Joanna Senyszyn (b. posłanka SLD). Na żadnej z dwóch debat nie było natomiast Adriana Zandberga z Razem i Sławomira Mentzena z Konfederacji.