Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 do 7 tys. zł. Skrócił się także czas oczekiwania na wypłatę świadczenia – z 30 do 14 dni. Nowe przepisy przewidują również coroczną waloryzację zasiłku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Świadczenie przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS lub członka jej rodziny. Do uprawnionych zaliczają się m.in. małżonek, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby pod opieką prawną, a także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy instytucja religijna.

Jakie koszty obejmuje zasiłek?

ZUS podkreśla, że zasiłek pokrywa wyłącznie udokumentowane rachunkami wydatki związane bezpośrednio z pochówkiem - od momentu śmierci do zakończenia pogrzebu. Nie obejmuje m.in. kosztów nagrobka, konsolacji czy kwiatów.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek Z-12 w oddziale ZUS, przesłać go pocztą, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, ale rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. skrócony odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo oraz rachunki za poniesione koszty. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci lub pogrzebu - jeśli na przykład był problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego. Wówczas należy dołączyć dokument, który potwierdzi powód opóźnienia: zaświadczenie z policji lub prokuratury lub odpis zupełny aktu zgonu albo inny dokument urzędowy, który potwierdzi okoliczności lub przyczyny, które uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku.

Zmiany w procedurze

Nowelizacja ustawy upraszcza zasady przyznawania zasiłku. Jeśli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba z rodziny, ZUS nie będzie wydawał decyzji - świadczenie zostanie wypłacone automatycznie. Decyzja będzie wymagana, gdy koszty pokryło kilka osób lub instytucja.

Statystyki wypłat

W 2024 roku ZUS wypłacił blisko 360 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 1,44 mld zł. Najwięcej świadczeń trafiło do mieszkańców województwa śląskiego (50,5 tys.), najmniej - do podlaskiego (8,5 tys.).

Nowe świadczenia od 2026 roku

Od stycznia 2026 r. pojawiły się także nowe świadczenia w ramach pomocy społecznej, niezależne od kryterium dochodowego. Będą wypłacane m.in. w sytuacjach, gdy zasiłek pogrzebowy nie przysługuje lub pojawią się dodatkowe koszty, np. związane ze sprowadzeniem ciała z zagranicy.