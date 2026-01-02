Od 1 stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 do 7 tys. zł. Skrócił się także czas oczekiwania na wypłatę świadczenia – z 30 do 14 dni. Nowe przepisy przewidują również coroczną waloryzację zasiłku, jeśli inflacja przekroczy 5 proc.
- Od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 do 7 tys. zł, a czas jego wypłaty skrócił się z 30 do 14 dni.
- Świadczenie będzie waloryzowane przy inflacji powyżej 5 proc. i przysługiwać będzie osobom lub instytucjom pokrywającym koszty pogrzebu.
- Nowe przepisy upraszczają procedurę przyznawania zasiłku oraz wprowadzają dodatkowe świadczenia w ramach pomocy społecznej.
Świadczenie przysługuje osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu osoby ubezpieczonej w ZUS lub członka jej rodziny. Do uprawnionych zaliczają się m.in. małżonek, dzieci (własne, przysposobione, z rodziny zastępczej), rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, osoby pod opieką prawną, a także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat czy instytucja religijna.
ZUS podkreśla, że zasiłek pokrywa wyłącznie udokumentowane rachunkami wydatki związane bezpośrednio z pochówkiem - od momentu śmierci do zakończenia pogrzebu. Nie obejmuje m.in. kosztów nagrobka, konsolacji czy kwiatów.
Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek Z-12 w oddziale ZUS, przesłać go pocztą, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE)/eZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Sam wniosek można złożyć elektronicznie lub wysłać pocztą, ale rachunki trzeba dostarczyć w oryginale albo w postaci kopii potwierdzonych przez bank za zgodność z oryginałami.
Do wniosku trzeba dołączyć m.in. skrócony odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo oraz rachunki za poniesione koszty. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci lub pogrzebu - jeśli na przykład był problem z odnalezieniem zwłok lub identyfikacją zmarłego. Wówczas należy dołączyć dokument, który potwierdzi powód opóźnienia: zaświadczenie z policji lub prokuratury lub odpis zupełny aktu zgonu albo inny dokument urzędowy, który potwierdzi okoliczności lub przyczyny, które uniemożliwiły wcześniejsze złożenie wniosku.
Nowelizacja ustawy upraszcza zasady przyznawania zasiłku. Jeśli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba z rodziny, ZUS nie będzie wydawał decyzji - świadczenie zostanie wypłacone automatycznie. Decyzja będzie wymagana, gdy koszty pokryło kilka osób lub instytucja.
W 2024 roku ZUS wypłacił blisko 360 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 1,44 mld zł. Najwięcej świadczeń trafiło do mieszkańców województwa śląskiego (50,5 tys.), najmniej - do podlaskiego (8,5 tys.).
Od stycznia 2026 r. pojawiły się także nowe świadczenia w ramach pomocy społecznej, niezależne od kryterium dochodowego. Będą wypłacane m.in. w sytuacjach, gdy zasiłek pogrzebowy nie przysługuje lub pojawią się dodatkowe koszty, np. związane ze sprowadzeniem ciała z zagranicy.