"Czy w weekend da się zostać taksówkarzem w Warszawie? Jestem za powrotem do poboru powszechnego, ale nie na 2 lata a 3-6 miesięcy" - zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM kandydat na prezydenta RP Marek Jakubiak.

Jakubiak: Jestem za poborem powszechnym, nie da się stworzyć weekendowej armii Piotr Mazur / RMF24

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jakubiak: Jestem za poborem powszechnym, nie da się stworzyć weekendowej armii

Marek Jakubiak kandydat na prezydenta RP i reprezentant Koła Poselskiego Wolni Republikanie uważa, że jednodniowe szkolenia wojskowe nie mają większego sensu. W jeden dzień można poznać żołnierza, a nie zostać żołnierzem - mówi polityk, który kiedyś służył 13 lat w wojsku.

Czy w ciągu jednego dnia można zostać taksówkarzem w Warszawie. Jestem za powrotem do poboru, ale nie na dwa lata, bo to strata czasu Jestem za tym, by było obowiązkowe szkolenie, 3-6 miesięcy - mówi.

Zdaniem Jakubiaka wprowadzenie koedukacyjnych pododdziałów nie jest najlepszym rozwiązaniem. To prowadzi do kolizji. Kobiety powinny mieć w wojsku inne obowiązki niż mężczyźni - stwierdza.

Jestem lepszy od Nawrockiego, mam stabilne poglądy

Jakubiak wyraził przekonanie, że "prezydentem powinien być ktoś, kto w sytuacji kryzysowej będzie stabilny". Zdaniem polityka taka stabilność przychodzi wraz z wiekiem. W tym mam przewagę w stosunku do Karola Nawrockiego. Jestem starszy, a on z tym nic nie zrobi - podkreśla Jakubiak.

Na stwierdzenie Tomasza Terlikowskiego, że Donald Tusk jest od Marka Jakubiaka starszy o rok, a ogłosił wczoraj nacjonalizację gospodarki, co pozostaje w sprzeczności z głoszonymi dotąd przez premiera poglądami, gość Porannej rozmowy odpowiedział:

Uważam, że Tusk nie zmienił poglądów, tylko mówi to, co trzeba powiedzieć w danej chwili. Trzaskowski zresztą jest podobny. Zaraz się okaże, że będzie organizował marsze niepodległościowe.

Pytany o to, czy jest jedna rzecz, za którą może pochwalić obecny rząd, Jakubiak po chwili zastanowienia przyznał, że jego aprobatę budzi kontynuacja wysiłków MON w kontekście wzmacniania polskiej armii i krajowego bezpieczeństwa. Chociaż polityk uważa, że idzie to "trochę ślamazarnie", jest w stanie zrozumieć obniżone tempo, wywołane zmianami na szczytach władzy i w czołowych agencjach.

Jakubiak o biznesie i podatkach

Prowadzenie biznesu w Polsce jest aktem heroizmu - uważa Jakubiak, który przyznaje, że musiał zrezygnować z działalności gospodarczej, gdy rozpoczął karierę w polityce. Polityka jest zabójcza dla prowadzenia biznesu - ocenia, dodając, że w Polsce de facto nie ma prawa gospodarczego.

Powinien być zryczałtowany podatek od podmiotów gospodarczych. PIT powinien być zlikwidowany, emeryci w ogóle nie powinni go płacić. Powinniśmy płacić podatki obrotowe - wylicza Jakubiak.

ZUS musi zostać. Ten wiek emerytalny, który mamy, powinien zostać, a wiem że rząd już coś przy tym grzebie - dodaje.

Bykowe i związki partnerskie

Jakubiak reprezentuje pogląd, według którego związek między dwojgiem ludzi powinien mieć przede wszystkim znaczenie utylitarne dla państwa. To oznacza, że fundamentem systemu państwa jest dla Marka Jakubiaka rodzina, w której są dzieci.

Zdaniem polityka tworzenie prawa p związkach partnerskich, to sztuczne namnażanie niepotrzebnej legislacji. Nie zagłosuję za związkami partnerskimi - zadeklarował Jakubiak.

Stąd też kandydat jest zwolennikiem tw. bykowego, czyli podatku płaconego przez bezdzietnych.

Marek Jakubiak / Piotr Mazur / RMF FM

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją, klikając pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.