Od stycznia abonament RTV znów idzie w górę. Wzrosną opłaty zarówno za radio, jak i za telewizję. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników i terminach płatności. Sprawdź, ile zapłacimy w 2026 roku i kto może być zwolniony z opłat.

Od stycznia wyższy abonament RTV / Shutterstock

Od stycznia wyższy abonament RTV - za radio trzeba zapłacić 9,50 zł miesięcznie, a za telewizję 30,50 zł.

Obowiązek dotyczy większości posiadaczy odbiorników - niezależnie od korzystania z kablówki czy platform cyfrowych; sprzęt trzeba zarejestrować w ciągu 14 dni.

Część osób może nie płacić - zwolnienie przysługuje m.in. seniorom 75+, osobom z niepełnosprawnościami i spełniającym określone kryteria dochodowe.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych. Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych - informuje KRRiT na stronie internetowej.

Nowe stawki za radio i telewizję

Wysokość opłat abonamentowych w 2026 r., zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 czerwca 2025 r., wynosi: za używanie odbiornika radiofonicznego - 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata ta wynosiła 8,70 zł); za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. - 27,30 zł).

Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące - 4 proc., za sześć miesięcy - 5 proc., a za 12 miesięcy - 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.



Z abonamentu można zostać zwolnionym

Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby: I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotne, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), oraz inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Więcej informacji o sposobie wnoszenia opłat abonamentowych można znaleźć na stronie KRRiT, a także na stronie Poczty Polskiej SA w zakładce "Abonament".