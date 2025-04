"Debata w Końskich została zorganizowana jak trzeba. Wszystkie faktury zostaną rozliczone. Wszystkie koszty ponosi komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego i przedstawi PKW raport" - skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki.

Minister komentował przebieg debaty kandydatów na prezydenta w Końskich. Zdaniem Sławomira Nitrasa wydarzenie było bardzo potrzebne.

Nie chcieliśmy, by taki wyrób telewizyjno-podobny, jak Republika był odpowiedzialny za zorganizowanie jedynej dużej debaty prezydenckiej przed świętami - skomentował Nitras, twierdząc, że było to główne założenie organizatorów debaty.

Miliard zasięgu w mediach społecznościowych, to chyba duży sukces - wskazał polityk KO, dodając, że sondaże, które wskazują na spadek słupków Rafała Trzaskowskiego nie są jeszcze miarodajne. Sondaże robiono kilka godzin po debacie. Poczekajmy, spokojnie - mówił.

Sławomir Nitras kategorycznie odrzuca sugestie niektórych przeciwników politycznych, że koszty związane z debatą ponoszą podatnicy i TVP. Nitras wyraźnie podkreślił - Wszystkie koszty ponosi komitet Rafała Trzaskowskiego.

Dodał również, że partia Jarosława Kaczyńskiego, która - jak uważa Nitras - sprawuje faktyczną kontrolę nad Telewizją Republika jest obecnie najbogatszą formacją polityczną w Polsce i ma dostęp do środków i możliwości, do których nie mają inni.

Nitras o polityce migracyjnej i słowach Trumpa

W sondażu ośrodka Opinia24 dla RMF FM Polacy odpowiedzieli na pytanie, czym będą się kierować przy wyborze nowej głowy państwa. Jedną z najczęściej wymienianych odpowiedzi dotyczyła sytuacji na polskich granicach i kontroli przepływu migrantów.

Musimy kontrolować migrację do Polski i do Unii Europejskiej. Rafał Trzaskowski wyraźnie to mówi. Nie może nie być niekontrolowanej migracji - mówił Nitras, przypominając, że granica Polski jest także granicą Wspólnoty.

Sławomir Nitras / Mikołaj Poruszek / RMF FM

