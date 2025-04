Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej cieszyłby się największym poparciem wśród deklarujących udział w głosowaniu - 31,7 proc. W stosunku do ostatniego badania prezydent Warszawy stracił, a poparcie zyskuje drugi Karol Nawrocki. Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Trzaskowski vs Nawrocki: Kto wygrałby w drugiej turze? Oto najświeższe dane / Pawel Wodzyński/ PAP/Waldemar Deska / East News

Rafał Trzaskowski (KO) prowadzi z wynikiem 31,7 proc., ale traci poparcie w porównaniu do poprzednich badań.

Karol Nawrocki (popierany przez PiS) uzyskał 27,6 proc. i notuje wzrost poparcia.

Sławomir Mentzen (Konfederacja) ma 11,3 proc., jego poparcie spada.

Hołownia, Biejat, Zandberg poniżej 8 proc.

Z dalszej części artykułu dowiesz się, jakie są możliwe scenariusze drugiej tury.

Trzaskowski na czele, ale konkurencja nie śpi

Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej jest liderem sondażu z poparciem na poziomie 31,7 proc. Drugie miejsce w sondażu przypadło Karolowi Nawrockiemu - 27,6 proc. Trzecie miejsce zajmuje Sławomir Mentzen z Konfederacji, na którego chce głosować 11,3 proc. ankietowanych.

Szymon Hołownia z Polski2050 uzyskał 7,1 proc. poparcia, Magdalena Biejat z Lewicy - 6,4 proc., a Adrian Zandberg z partii Razem - 4,4 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się Krzysztof Stanowski (1,4 proc.), Joanna Senyszyn (1,4 proc.), Marek Jakubiak (1,3 proc.), Grzegorz Braun (1 proc.).

Na poparcie mniejsze niż 1 pp. mogą liczyć: Artur Bartoszewicz (0,3 proc.) i na Maciej Maciak (0,2 proc.). Nikt nie chce zagłosować na lidera Bezpartyjnych Samorządowców Marka Wocha - podała Wirtualna Polska.

Zmiany w trendach

Analizując dynamikę zmian, Rafał Trzaskowski zanotował spadek poparcia o 1,8 punktu procentowego w porównaniu do badania z 12 kwietnia, a od początku miesiąca stracił łącznie 6,6 punktu procentowego. Z kolei Karol Nawrocki zyskał 2,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu, co daje mu łączny wzrost o 7,5 punktu procentowego od początku kwietnia. Sławomir Mentzen zanotował spadek o 2,1 punktu procentowego, tracąc od początku miesiąca łącznie 7,5 punktu procentowego.

Frekwencja może być kluczowa

Sondaż wskazuje również na to, że w wyborach mogłoby wziąć udział 56 proc. uprawnionych do głosowania Polaków. Aż 43,1 proc. deklaruje, że nie zamierza iść do urn, a 0,9 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Wyniki te mogą mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznego rozstrzygnięcia wyborczego.

Druga tura wyborów

W scenariuszu drugiej tury wyborów pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim, kandydat KO mógłby liczyć na 50,5 proc. głosów, co stanowi spadek o 5,2 punktu procentowego. Nawrocki zyskałby 40,2 proc. poparcia, notując wzrost o 2,2 punktu procentowego. Gdyby jego rywalem był Mentzen, Trzaskowski uzyskałby 52,6 proc. głosów, a kandydat Konfederacji - 42,8 proc.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 17-19 kwietnia 2025 roku metodą CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.