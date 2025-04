Nawrocki wyjaśnił, że za niesprawiedliwe uważa wykluczenie z organizacji debaty "tych telewizji, które nie wspierają Trzaskowskiego".

Kandydat PiS przyznał też, że jest zaskoczony propozycją debaty ze strony Trzaskowskiego, bo - w jego opinii - kandydat KO nie słynie z odwagi. Przypominam także, że ja pierwszy zaprosiłem Rafała Trzaskowskiego do debaty w Końskich, więc uznaję, że to jest odpowiedź na zaproszenie sprzed dwóch tygodni. (...) Byłem zaskoczony, że Rafał Trzaskowski znalazł w sobie trochę odwagi. No, ale wiem, że jest po szkoleniu kilkugodzinnym wojskowym, to może budzi się w nim ten element męskości - stwierdził kandydat PiS.

Zamieszanie z terminem spotkania sztabów

Kierujący sztabem Nawrockiego Paweł Szefernaker zaprosił w środę do siedziby sztabu w Warszawie Wiolettę Paprocką-Ślusarską, szefową sztabu Trzaskowskiego, by ustalić zasady debaty. Z kolei Paprocka zamieściła na X pismo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI), w którym TVP informuje, że "Telewizja Polska S.A., TVN24 oraz Polsat News gotowe są do zorganizowania i transmitowania debaty". TAI zaprosiła przedstawicieli sztabów na spotkanie organizacyjne w czwartek o godz. 12 w siedzibie TVP przy ul. Woronicza 17.