"Sławomir Mentzen został wezwany przez sąd do sprostowania nieprawdziwych informacji, jakoby Szymon Hołownia zaprosił nielegalnych imigrantów z granicy z Białorusią do Sejmu oraz żeby robił sobie z nimi zdjęcia i wrzucał do sieci" - zawyrokował sąd w środę.

We wtorek Szymon Hołownia, kandydat na prezydenta Polski 2050 i PSL, poinformował, że złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Sławomirowi Mentzenowi, kandydatowi Konfederacji, "za kłamstwa głoszone przez niego z mównicy sejmowej". W środę sąd zdecydował o tym, że Sławomir Mentzen ma sprostować swoje słowa, że Szymon Hołownia zapraszał nielegalnych imigrantów do polskiego Sejmu oraz robił sobie z nimi zdjęcia. Sąd stwierdził, że Mentzen "działając w trybie kampanii wyborczej, rozpowszechniał nieprawdziwe informacje" i podał konkretną treść sprostowania, jaką w ciągu 48 godzin ma opublikować kandydat Konfederacji w wyborch prezydenckich. Po ogłoszeniu wyroku, Szymon Hołownia umieścił na platformie X wpis. "Mentzen jest kłamcą - tak właśnie orzekł sąd. 3:0, jest kolejne zwycięstwo i obiecany hattrick. Gramy dalej, Panie Sławku?" - napisał polityk Polski 2050. Więcej informacji wkrótce.