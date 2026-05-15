Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, która - według ukraińskich służb - zamierza zaangażować Białoruś w działania wojenne, a nawet rozważa atak na jedno z państw NATO z terytorium Białorusi. Kijów twierdzi, że posiada szczegółowe informacje na temat rozmów prowadzonych między Moskwą a Mińskiem.

Rosja podejmuje próby wciągnięcia Białorusi do wojny.

Mińsk i Moskwa prowadzą intensywne rozmowy na temat wspólnych działań militarnych.

Rozważane są scenariusze ataku z terytorium Białorusi zarówno na Ukrainę, jak i na jedno z państw NATO.

Według najnowszych doniesień Rosja intensyfikuje swoje działania mające na celu wciągnięcie Białorusi w konflikt zbrojny. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie służby specjalne odnotowały wzmożone kontakty pomiędzy białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką a przedstawicielami Kremla. Zdaniem Kijowa, rozmowy te dotyczą nie tylko wsparcia logistycznego czy politycznego, ale również bezpośredniego zaangażowania militarnego.

Scenariusze ataku - Ukraina i państwa NATO zagrożone

Wśród rozważanych przez Rosję scenariuszy pojawia się możliwość przeprowadzenia operacji wojskowych z terytorium Białorusi. Zełenski podkreślił, że Moskwa analizuje dwa główne kierunki działań: południowy i północny. Pierwszy z nich zakłada atak na Ukrainę, zwłaszcza na regiony czernihowski i kijowski. Drugi przewiduje uderzenie na jedno z państw członkowskich NATO z terytorium Białorusi, co mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu na niespotykaną dotąd skalę.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że Kijów posiada szczegółowe informacje dotyczące rozmów prowadzonych pomiędzy Rosją a Białorusią. Ukraińskie służby wywiadowcze monitorują sytuację i są w stanie przewidzieć potencjalne ruchy przeciwnika. Zełenski nie ujawnił jednak, o które państwo NATO może chodzić, ani jakie dokładnie działania są planowane.