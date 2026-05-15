205 ukraińskich żołnierzy odzyskało wolność po pierwszym etapie wymiany jeńców z Rosją – poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wymiana odbyła się w ramach formuły "1 tysiąc za 1 tysiąc", zgodnie z ustaleniami osiągniętymi przy udziale Stanów Zjednoczonych – przekazał Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.
Wśród uwolnionych w piątek są żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. "Jest to pierwszy etap wymiany 1 tys. na 1 tys." - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Większość z uwolnionych przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku - podkreślił prezydent.