Wielu z nich brało udział w obronie Mariupola, w tym zakładów Azowstal, a także walczyło na kierunkach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim oraz w rejonie Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.

Prezydent Ukrainy podziękował wszystkim jednostkom zaangażowanym w walkę oraz wspierającym proces wymiany jeńców (w tym partnerom międzynarodowym).

Według Sztabu Koordynacyjnego najmłodszy z uwolnionych żołnierzy ma 21 lat, najstarszy - 62 lata. Anton Gerashchenko, były doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy przekazał, że dwaj jeńcy wracają do ojczyzny w swoje urodziny.

Wszyscy zostaną przewiezieni do placówek medycznych, gdzie przejdą badania i otrzymają niezbędną pomoc.

Najpierw krótkie zawieszenie broni, teraz wymiana

Wymiana jeńców jest częścią trzydniowego zawieszenia broni, ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa w dniach 9-11 maja, z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Rozejm obejmuje wymianę łącznie 2 tysięcy jeńców - po tysiąc z każdej strony konfliktu.