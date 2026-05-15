205 ukraińskich żołnierzy odzyskało wolność po pierwszym etapie wymiany jeńców z Rosją – poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wymiana odbyła się w ramach formuły "1 tysiąc za 1 tysiąc", zgodnie z ustaleniami osiągniętymi przy udziale Stanów Zjednoczonych – przekazał Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

Wśród uwolnionych w piątek są żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Gwardii Narodowej oraz Państwowej Służby Granicznej. "Jest to pierwszy etap wymiany 1 tys. na 1 tys." - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Większość z uwolnionych przebywała w rosyjskiej niewoli od 2022 roku - podkreślił prezydent.

Wielu z nich brało udział w obronie Mariupola, w tym zakładów Azowstal, a także walczyło na kierunkach donieckim, ługańskim, charkowskim, chersońskim, zaporoskim, sumskim, kijowskim oraz w rejonie Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej.

Prezydent Ukrainy podziękował wszystkim jednostkom zaangażowanym w walkę oraz wspierającym proces wymiany jeńców (w tym partnerom międzynarodowym).

Według Sztabu Koordynacyjnego najmłodszy z uwolnionych żołnierzy ma 21 lat, najstarszy - 62 lata. Anton Gerashchenko, były doradcy ministra spraw wewnętrznych Ukrainy przekazał, że dwaj jeńcy wracają do ojczyzny w swoje urodziny.

Wszyscy zostaną przewiezieni do placówek medycznych, gdzie przejdą badania i otrzymają niezbędną pomoc.

Najpierw krótkie zawieszenie broni, teraz wymiana

Wymiana jeńców jest częścią trzydniowego zawieszenia broni, ogłoszonego przez prezydenta USA Donalda Trumpa w dniach 9-11 maja, z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

Rozejm obejmuje wymianę łącznie 2 tysięcy jeńców - po tysiąc z każdej strony konfliktu.

