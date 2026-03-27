Ostatni ukraiński atak na obwód leningradzki, przeprowadzony w nocy z czwartku na piątek, doprowadził do tymczasowych ograniczeń w funkcjonowaniu petersburskiego lotniska Pułkowo, w efekcie czego ponad 60 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych. Rosyjski resort obrony informuje, że minionej nocy siły obrony powietrznej zneutralizowały 85 ukraińskich dronów.

Kij w szprychy rosyjskiej machiny wojennej

Reuters zauważa, że ukraińskie ataki dronów dalekiego zasięgu na rosyjską infrastrukturę naftową utrudniają Moskwie czerpanie korzyści z globalnego kryzysu energetycznego, wywołanego wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem .

Podsumowując ostatnie uderzenia, agencja Reutera informuje, że Ukraińcy zaatakowali m.in. rafinerię ropy naftowej w mieście Kiriszy w obwodzie leningradzkim, jedną z największych w całej Rosji. Ukraińskie drony doprowadziły do pożaru na terenie zakładu, w wyniku czego obiekt wstrzymał w czwartek przetwarzanie surowca. Od 21 marca wyłączona pozostaje również jednostka destylacji ropy naftowej w rafinerii w Saratowie (zakład odpowiada za 2,2 proc. całkowitego przerobu surowca w Rosji).

Wcześniej, w połowie lutego, bezzałogowce Sił Zbrojnych Ukrainy zaatakowały rafinerię ropy naftowej Ilskij w Kraju Krasnodarskim, której zdolności przerobowe wynoszą nieco ponad 6 mln ton surowca rocznie. 11 lutego całkowicie wyłączona została natomiast należąca do Łukoilu rafineria ropy naftowej w Wołgogradzie (w 2024 roku zakład przerobił 13,7 mln ton surowca).

Inne obiekty, które w ostatnim czasie zostały zaatakowane przez ukraińskie drony, to Afipska rafineria ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim i zakład znajdujący się w mieście Uchta w republice Komi.

Kijów nie ogranicza się tylko do uderzeń w rafinerie ropy naftowej; siły ukraińskie obierają za cel też m.in. przepompownie czy tankowce na Morzu Czarnym. Siły Zbrojne Ukrainy atakują też obiekty z innych gałęzi gospodarki, np. branży chemicznej (nawozy).

Choć w ostatnim czasie Stany Zjednoczone złagodziły sankcje na rosyjską ropę naftową w związku z wojną na Bliskim Wschodzie i rosnącymi cenami surowca, Ukraina dokręca śrubę rosyjskiej gospodarce, nie pozwalając Kremlowi skorzystać z turbulencji na światowych rynkach paliw.