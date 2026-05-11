Senator Tomasz Lenz został na wniosek premiera Donalda Tuska usunięty z Koalicji Obywatelskiej - przekazał w Polsat News Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie kontrowersji wokół zabiegu dla syna polityka.

Zbigniew Konwiński tłumaczył w Polsat News, że Tomasz Lenz został wykluczony zarówno z partii, jak i klubu parlamentarnego KO.

Głosowanie odbyło się w trybie obiegowym - relacjonował. To, co się działo, szkodziło wizerunkowi KO - przyznał. Mówił też, że nie wie, jak Lenz przyjął decyzję prezydium partii.

Jako pierwsza o usunięciu Lenza informowała telewizja TVN24.

Zabieg bez kolejki i poza procedurą

Na początku kwietnia Wirtualna Polska ujawniła, że 15 marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u osoby z najbliższej rodziny senatora Tomasza Lenza. Według WP, zabieg był wykonany poza standardową procedurą, bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii i anestezjologa, którzy w tym czasie pełnili dyżur na różnych oddziałach.

Po publikacji w szpitalu powołano komisję wewnętrzną do wyjaśnienia sprawy, a NFZ wszczął kontrolę.

Szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - tak wyniki kontroli relacjonowała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego NFZ Barbara Nawrocka.

NFZ nałożył na szpital karę 134 tys. zł. Placówka ma 14 dni na odwołanie się od tej decyzji. Według informacji reportera RMF FM Michała Dobrołowicza, szpital ma złożyć wniosek o umorzenie lub zmniejszenie kary. Ma go uzasadniać trudną sytuacją finansową lecznicy.

Dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trojanowski poinformował, że ustalenia wewnętrznej komisji szpitalnej są zbieżne z ustaleniami NFZ.

Jaką wersję wydarzeń przedstawił Lenz?

Senator Tomasz Lenz w wydanym 7 kwietnia oświadczeniu zapewnił, że zabieg u jego syna został wykonany "w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych".

W kolejnym oświadczeniu, nagranym i umieszczonym w internecie, senator i jego żona powiedzieli, że "dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu". Twierdzili, że dyrektor szpitala rozpowszechnia w mediach informacje, jakoby jej nie posiadał. Zapowiedzieli, że skierują do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i później to zrobili.