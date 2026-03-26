Rząd podejmie pakiet decyzji o obniżeniu podatku VAT i akcyzy na paliwa - ogłosił w czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o "pakiecie CPN - Ceny Paliwa Niżej". Stawka podatku VAT ma być obniżona z 23 proc. do 8 proc. Z kolei akcyza ma być obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi. "Na okres stresowania obniżonych stawek podatkowych wprowadzimy maksymalną cenę detaliczną na paliwa" - poinformował premier Tusk i dodał, że cena ta będzie ustalana każdego dnia.

Ruch rządu ws. cen paliw

Jak wcześniej informowaliśmy, między premierem, ministrami i władzami Orlenu toczyły się prace nad zatrzymaniem podwyżek cen na stacjach, a docelowo nawet ich obniżeniem.

Minister finansów Andrzej Domański o potencjalnym ruchu podatkowym mówił we wtorek w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą. Narzędziem, które wydaje mi się najbardziej prawdopodobne do użycia, jest obniżka VAT-u - stwierdził.

Trzy obniżki cen hurtowych Orlenu w tym tygodniu

Tymczasem w czwartek Orlen obniżył hurtowe ceny paliw, już po raz trzeci w tym tygodniu. Olej napędowy Ekodiesel potaniał o 304 zł za metr sześcienny, a benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 - o 32 zł za metr sześc.

Według cennika hurtowego koncernu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 6 749 zł za metr sześc., o 304 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 7 053 zł za metr sześc., natomiast benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 626 zł za metr sześc., o 32 zł mniej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 658 zł za metr sześc.

Wcześniej Orlen obniżał w tym tygodniu ceny hurtowe obu tych podstawowych paliw dwukrotnie, we wtorek i w środę - w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł, a następnie o 30 zł na metr sześc., a w przypadku oleju napędowego Ekodiesel odpowiednio o 87 zł i 118 zł na metr sześc.

Zawirowania na rynku ropy

Z początkiem tego tygodnia, w poniedziałek, giełdowe notowania ropy naftowej spadły, ale we wtorek zaczęły ponownie rosnąć. W środę ceny tego surowca znowu malały, gdyż - jak informowali maklerzy - dyplomatyczne działania USA, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, nabrały tempa.

Jednak w czwartek ceny ropy naftowej mocno zwyżkują w reakcji na sprzeczne sygnały docierające na rynki z USA i Iranu w sprawie zakończenia trwającego od kilku tygodni konfliktu na Bliskim Wschodzie - poinformowali maklerzy.