W wyniku ataku dronów doszło do pożaru w terminalu eksportowym ropy naftowej w Primorsku - największym punkcie przeładunkowym rosyjskiej ropy nad Morzem Bałtyckim. Informację o incydencie potwierdziły władze obwodu leningradzkiego.

W terminalu eksportowym ropy naftowej w Primorsku doszło do pożaru / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Terminal w Primorsku to największy rosyjski port eksportujący ropę i olej napędowy przez Bałtyk; dziennie przepływa przez niego ponad 1 mln baryłek ropy.

Według ukraińskich źródeł port obsługuje tzw. flotę cieni - tankowce wykorzystywane do omijania sankcji nałożonych na Rosję.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"W porcie Primorsk uszkodzono zbiornik z paliwem, doszło do pożaru" - napisał w komunikatorze Telegram gubernator Aleksandr Drozdenko. Nie podał, kto stoi za tym nalotem, natomiast ukraińskie media twierdzą, że port zaatakowały ukraińskie bezzałogowce.

Łącznie w nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie przechwyciły lub zniszczyły 249 dronów - poinformowało ministerstwo obrony Rosji, dodając, że bezzałogowce zneutralizowano m.in. w obwodach moskiewskim, leningradzkim i kurskim.

Port Primorsk

Infrastruktura portu Primorsk służy do eksportu oleju napędowego wysokiego gatunku i ropy naftowej Urals, która jest flagowym rosyjskim surowcem eksportowym. Ponad 1 mln baryłek ropy dziennie trafia przez ten terminal na Bałtyku na rynki światowe. Według ukraińskich mediów terminal ten obsługuje także flotę cieni, czyli wysłużone tankowce, których Rosja używa do transportu ropy w celu ominięcia zachodnich sankcji.

Infrastruktura w Primorsku była na celowniku ukraińskich dronów we wrześniu 2025 roku, kiedy nalot spowodował przerwanie załadunku ropy.

W ciągu trwającej pełnoskalowej wojny z Moskwą, Kijów wielokrotnie atakował rosyjską infrastrukturę, włącznie z obiektami służącymi do eksportu ropy naftowej. Uderzenia te mają na celu osłabić machinę wojenną Kremla, która jest mocno uzależniona od sprzedaży surowców energetycznych.