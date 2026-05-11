Dramatyczne chwile w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. W poniedziałkowy wieczór na pierwszym piętrze jednego z budynków wybuchł pożar - poinformowała stacja TVN24. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji służb ratowniczych oraz personelu ewakuowano 51 podopiecznych. Jedna osoba z objawami zatrucia dymem została przewieziona do szpitala.

W poniedziałek, 11 maja 2026 roku, po godzinie 18., do służb ratowniczych wpłynęło zgłoszenie o pożarze w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, w powiecie kamiennogórskim. Ogień pojawił się na pierwszym piętrze budynku "C". Sytuacja od początku była bardzo poważna, ponieważ w placówce przebywało kilkadziesiąt osób wymagających stałej opieki.

Na miejsce natychmiast skierowano 11 zastępów ratowniczo-gaśniczych, w tym jednostki z powiatu kamiennogórskiego. W akcji brało udział około 40 ratowników. Dzięki ich szybkiej i skoordynowanej pracy oraz zaangażowaniu personelu DPS, udało się sprawnie przeprowadzić ewakuację wszystkich podopiecznych.

Ewakuacja i działania ratownicze

W trakcie akcji ewakuowano łącznie 51 osób. Jedna z nich, która wykazywała objawy zatrucia dymem, została przetransportowana do szpitala, gdzie udzielono jej niezbędnej pomocy medycznej. Pozostali podopieczni zostali bezpiecznie wyprowadzeni z budynku i objęci opieką.

Strażacy szybko zlokalizowali i opanowali źródło ognia, co pozwoliło zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne części obiektu.

Jak zapewnił Marek Malich z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, sytuacja jest już pod kontrolą, a wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Służby zapowiadają szczegółowe dochodzenie, które ma wyjaśnić, co doprowadziło do pojawienia się ognia na pierwszym piętrze budynku.

