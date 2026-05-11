Amerykańsko-niemiecka para została w poniedziałek skazana w Hiszpanii na prawie trzy lata więzienia za trzymanie trójki swoich dzieci pod kluczem w domu przez trzy i pół roku. Na skutek pandemii Covid-19 rozwinął się u nich strach przed światem zewnętrznym.

Ojciec i matka zostali uznani za winnych "porzucenia rodziny i wyrządzenia krzywdy psychicznej", ale uniewinnieni od surowszych zarzutów bezprawnego pozbawienia wolności - informuje agencja Reutera. Prokuratorzy domagali się 25 lat więzienia.

Oboje rodzice są obywatelami Niemiec, a matka również obywatelką Stanów Zjednoczonych. Nie ujawniono ich tożsamości, aby chronić tożsamość ich dzieci: 9-letnich bliźniaków i 11-latka.

Rodzicom nakazano zapłatę odszkodowania w wysokości 30 tys. euro każdemu dziecku i odebrano prawo do opieki nad nimi na co najmniej trzy lata i cztery miesiące.

Policja aresztowała parę w kwietniu 2025 r. po odkryciu, że dzieci od kilku lat mieszkały w nieodpowiednich warunkach sanitarnych w domu na obrzeżach Oviedo i nie chodziły do szkoły.

Javier Muñoz, prawnik reprezentujący matkę, powiedział, że dzieci uczyły się w domu, miały "stabilne życie rodzinne" i były dobrze odżywione.

Muñoz powiedział, że para, która od momentu zatrzymania przebywa w areszcie tymczasowym, jest "umiarkowanie zadowolona" z wyroku, ale rozważa odwołanie się od orzeczenia.