Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w USA. Jakie wymiar sprawiedliwości ma możliwości, by ściągnąć byłego ministra sprawiedliwości do Polski? Czy w grę wchodzi ekstradycja? Gościem Rozmowy o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Do dziś wniosek o ENA dla Zbigniewa Ziobry nie został wydany. Nie ma też prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS. Sąd dopiero we wrześniu zajmie się rozpatrzeniem zażalenia obrońców byłego ministra sprawiedliwości na zastosowanie tego środka zabezpieczajacego.

Kto ponosi odpowiedzialność za to, że do tej pory nie udało się postawić Zbigniewa Ziobry przed sądem i sprowadzić go do Polski? Czy winna jest prokuratura, sądy, a może polityczną odpowiedzialność ponosi minister Żurek? Czy w sprawie Zbigniewa Ziobry polski wymiar sprawiedliwości poniósł druzgocącą klęskę?

Naszego gościa zapytamy także o to czy potrzebny jest reset i nowa Konstytucja, a także o wybory sędziów do KRS i sytuację w Trybunale Konstytucyjnym?

