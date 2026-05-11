Iga Świątek potwierdza swoją dominację na światowych kortach. W czwartej rundzie prestiżowego turnieju WTA 1000 w Rzymie Polka rozgromiła Naomi Osakę, tracąc zaledwie trzy gemy. Zwycięstwo 6:2, 6:1 zapewniło jej pewny awans do ćwierćfinału i umocniło pozycję faworytki do końcowego triumfu. W ćwierćfinale Polka spotka się z Jessicą Pegulą z USA.

Iga Świątek / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Iga Świątek po raz kolejny udowodniła, że na kortach ziemnych czuje się jak ryba w wodzie. W czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie Polka zmierzyła się z Naomi Osaką, jedną z najbardziej rozpoznawalnych tenisistek ostatnich lat. Spotkanie zapowiadało się bardzo ciekawie, zwłaszcza że Osaka jest prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, byłego trenera Świątek. Jednak już od pierwszych piłek było widać, kto rozdaje karty na korcie.

Bezbłędna gra Polki

Świątek od samego początku narzuciła rywalce swoje warunki gry. Jej precyzyjne uderzenia, doskonały serwis i pewność siebie sprawiły, że Japonka była bezradna. Pierwszy set zakończył się wynikiem 6:2, a w drugim Polka jeszcze bardziej zdominowała przeciwniczkę, tracąc tylko jednego gema. Cały mecz trwał niespełna półtorej godziny i nie pozostawił żadnych złudzeń co do formy liderki polskiego tenisa.

Warto przypomnieć, że początek turnieju nie był dla Świątek łatwy. W pierwszym meczu musiała stoczyć trzysetowy pojedynek z Caty McNally, który kosztował ją sporo sił. Jednak już w kolejnym spotkaniu z Elisabettą Cocciaretto Polka pokazała, że wraca na właściwe tory, tracąc zaledwie jednego gema. Starcie z Osaką było kolejnym potwierdzeniem jej rosnącej formy.

Naomi Osaka bez szans

Naomi Osaka, choć znana z waleczności i świetnych występów na największych turniejach, tym razem nie była w stanie przeciwstawić się rozpędzonej Świątek. Japonka popełniała sporo błędów, nie radziła sobie z tempem gry narzuconym przez Polkę i w efekcie musiała uznać jej wyższość.