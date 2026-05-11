Rodzina mężczyzny, który zginął w strzelaninie na kampusie Uniwersytetu Stanowego Florydy w 2025 roku, wniosła pozew przeciwko firmie OpenAI do sądu w USA, twierdząc, że strzelec korzystał z pomocy ChatGPT w planowaniu ataku.
Rodzina Tiru Chabby złożyła w sądzie federalnym na Florydzie pozew przeciwko firmie Open AI i mężczyźnie oskarżonemu o strzelaninę - Phoenixowi Iknerowi.
Autorzy pozwu twierdzą się, że ChatGPT był niejako "współsprawcą" strzelaniny, ponieważ Ikner zaplanował i przeprowadził ją, korzystając z informacji udostępnionych przez sztuczną inteligencję w rozmowach w poprzedzających miesiącach - informuje agencja Reutera.
Według pozwu sztuczna inteligencja udzielała Iknerowi porad dotyczących broni, wyboru czasu ataku, a nawet informacji dotyczących rozgłosu medialnego, jaki strzelanina miała wywołać.
Rodzina ofiary domaga się odszkodowania. W pozwie oskarża firmę OpenAI o zaprojektowanie wadliwego produktu i brak ostrzeżenia opinii publicznej o związanym z tym ryzyku.
Ubiegłoroczna strzelanina na Uniwersytecie Stanowym Florydy była tragedią, ale ChatGPT nie ponosi odpowiedzialności za tę straszną zbrodnię - oświadczył rzecznik OpenAI, Drew Pusateri.
ChatGPT udzielił rzeczowych odpowiedzi na pytania, powołując się na informacje, które można znaleźć w ogólnodostępnych źródłach w internecie, i nie zachęcał ani nie promował działań niezgodnych z prawem lub szkodliwych - stwierdził Pusateri.
Rzecznik OpenAI dodał, że firma zidentyfikowała konto, które prawdopodobnie było powiązane z podejrzanym i udostępniła je śledczym. Dodał, że firma nadal współpracuje z organami ścigania i stale pracuje nad poprawą wykrywania szkodliwych zamiarów.
Ikner, syn zastępcy szeryfa, zabił dwie osoby na kampusie na Uniwersytecie Stanowym Florydy i ranił cztery kolejne w szkole w Tallahassee, zanim został postrzelony przez funkcjonariuszy i trafił do szpitala.
Postawiono mu dwa zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i siedem zarzutów usiłowania zabójstwa pierwszego stopnia.
Prokurator generalny Florydy James Uthmeier ogłosił w kwietniu, że wszczyna dochodzenie karne w sprawie roli ChatGPT w strzelaninie na Uniwersytecie Stanowym Florydy, po tym jak prokuratorzy przejrzeli zapisy czatów między Iknerem a programem.
Firma OpenAI poinformowała, że uczy swoje modele, by odrzucały prośby, które mogłyby "znacznie umożliwić przemoc", i powiadamia organy ścigania, gdy rozmowy sugerują "bezpośrednie i wiarygodne ryzyko wyrządzenia krzywdy innym", a eksperci ds. zdrowia psychicznego pomagają w ocenie przypadków z pogranicza.
W zeszłym miesiącu członkowie rodzin ofiar jednej z najtragiczniejszych masowych strzelanin w Kanadzie złożyli pozew przeciwko OpenAI i dyrektorowi generalnemu Samowi Altmanowi, twierdząc, że firma wiedziała osiem miesięcy przed atakiem o planach napastnika, ale nie ostrzegła policji.