Na Morzu Bałtyckim rozpoczęto instalację monopali pod turbiny jednej z największych inwestycji energetycznych w Polsce - morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Projekt, realizowany przez PGE i Orsted, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i transformacji polskiego miksu energetycznego. Po zakończeniu budowy farma zasili prądem nawet 2,5 miliona gospodarstw domowych.

W poniedziałek w Gdańsku przedstawiciele PGE i Orsted ogłosili rozpoczęcie instalacji monopali pod turbiny morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. To przełomowy moment dla polskiej energetyki. Na Morzu Bałtyckim, około 40 kilometrów od wybrzeża, powstanie łącznie 111 fundamentów - 107 pod turbiny wiatrowe oraz cztery pod morskie stacje elektroenergetyczne.

Kluczowy krok w transformacji energetycznej Polski

Baltica 2 to nie tylko imponująca inwestycja technologiczna, ale także strategiczny element polskiej transformacji energetycznej. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że rozwój morskiej energetyki wiatrowej stanowi fundament nowego polskiego miksu energetycznego oraz gwarancję bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej. Wskazała również na konieczność uniezależnienia się od importowanych paliw kopalnych, co jest kluczowe zarówno z powodów ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Instalacja monopali to dopiero początek najbardziej wymagającego etapu budowy farmy Baltica 2. W kolejnych miesiącach na Bałtyku pojawią się kolejne elementy infrastruktury - kable eksportowe, morskie stacje elektroenergetyczne oraz same turbiny wiatrowe. Równolegle trwa budowa lądowej stacji elektroenergetycznej i infrastruktury przyłączeniowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Zgodnie z harmonogramem, wszystkie prace mają zakończyć się w czwartym kwartale 2026 roku.

Energia dla milionów Polaków

Po zakończeniu budowy Baltica 2 stanie się jednym z filarów polskiego systemu energetycznego. Farma o mocy 1,5 GW będzie w stanie zasilić około 2,5 miliona gospodarstw domowych. Pierwsza energia popłynie do krajowej sieci już w pierwszej połowie 2027 roku, a pełne uruchomienie komercyjne przewidziane jest na koniec tego samego roku.

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej nabiera tempa. Prezes PGE Dariusz Lubera podkreślił, że branża offshore już wkrótce stanie się kluczowym elementem polskiego miksu energetycznego. Przez ostatnie lata wykonano ogrom pracy przygotowawczej, a obecnie realizowane są najbardziej zaawansowane technologicznie i logistycznie etapy inwestycji.

Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna

Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył, że inwestycje takie jak Baltica 2 są odpowiedzią na zagrożenia związane z przerwaniem łańcuchów dostaw i uzależnieniem energetycznym. Polska konsekwentnie realizuje strategię transformacji energetycznej, stawiając na odnawialne źródła energii i krajowe zasoby.