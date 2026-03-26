Rząd przyjął projekty ustaw ws. obniżek cen paliw, w tym dotyczące VAT i akcyzy. Przy obecnym poziomie cen hurtowych obniżka VAT do 8 proc. i akcyzy o 29 gr na litrze netto w ramach rządowego pakietu CPN ("Ceny Paliwa Niżej") spowoduje, że ceny litra diesla na stacjach spadną średnio o 1,36 zł brutto, a benzyny o 1,16 zł - wyliczył analityk Refleksu Rafał Zywert.
W czwartek po południu rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że rząd przyjął projekty ustaw ws. obniżek cen paliw, w tym dotyczące VAT i akcyzy..