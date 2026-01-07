Tysiące choinek, z których Brytyjczycy korzystali w okresie świątecznym, otrzyma teraz drugie życie. Jak informuje BBC, drzewa zostaną posadzone w wydmach, dzięki czemu wzmocnią naturalną obronę morską.

Choinka - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Choinka to dla chrześcijan jeden z najważniejszych symboli świąt Bożego Narodzenia. To pod nimi zostawiamy prezenty dla najbliższych, a "ubrane" w błyszczące bombki z gwiazdą umieszczoną na samym szczycie podkreślają magię świąt.

Co jednak zrobić z choinką, gdy okres świąteczny minie? W Wielkiej Brytanii stosuje się praktyczny i jak się okazuje użyteczny sposób na ponowne wykorzystanie choinki. Drzewa, stanowiące symbol świąt, zostaną posadzone przez Lancashire Wildlife wzdłuż wybrzeża Fylde w północno-zachodniej Anglii.

BBC podkreśla, że dzięki takiemu rozwiązaniu drzewa wzmocnią tereny, które w ciągu ostatniego stulecia uległy erozji. "Gdy gałęzie drzew zostaną częściowo zakopane w piasku, zatrzymują piasek podczas wiewu, ostatecznie tworząc nowe wydmy, które z czasem rosną ku morzu, tworząc pierwszą linię obrony przed przypływem" - pisze brytyjski portal.

Kierująca projektem od 2013 roku Amy Pennington, którą cytuje BBC, zaznaczyła, że drzewa zostały "strategicznie rozmieszczone" przed istniejącymi wydmami. Wydmy wzdłuż wybrzeża Fylde są domem dla różnorodnego i wyspecjalizowanego ekosystemu, goszczącego różnorodne unikalne rośliny i zwierzęta - stwierdziła.

Dodała, że "zapewniają siedlisko dla flory i fauny o znaczeniu międzynarodowym i krajowym oraz stanowią skuteczną miękką obronę morza dla naszej lokalnej społeczności".