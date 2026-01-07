Ubiegłoroczny zwycięzca Saudyjczyk Yazeed Al Rajhi (Toyota) wycofał się z rywalizacji w tegorocznym Rajdzie Dakar z powodu problemów technicznych jego samochodu - poinformowali organizatorzy.

Yazeed Al Rajhi podczas ubiegłorocznego Rajdu Dakar / Marie Hessel / PAP/EPA

Saudyjczyk Yazeed Al Rajhi wycofał się z tegorocznego Rajdu Dakar z powodu problemów technicznych Toyoty.

Organizatorzy poinformowali, że Al Rajhi opuścił rywalizację na 234. kilometrze etapu.

Ubiegłoroczny zwycięzca Dakaru 2025 traci szanse na powtórzenie sukcesu w tym roku.

44-letni kierowca startował w Dakarze po raz 12., a przed wycofaniem zajmował 19. miejsce w klasyfikacji generalnej.

"Mając problemy techniczne z samochodem, Yazeed Al Rajhi zapowiedział opuszczenie etapu na 234. kilometrze. Zwycięzca Dakaru 2025 traci szanse w klasyfikacji generalnej i nie będzie w stanie powtórzyć sukcesu w tym roku" - przekazali organizatorzy w komunikacie.

44-letni kierowca, startujący w Dakarze po raz 12., od początku rajdu miał problemy. Na starcie do czwartego, dwudniowego etapu był 19. w klasyfikacji generalnej.

Środowo-czwartkowa rywalizacja ma charakter maratoński, co oznacza, że po 452-kilometrowym odcinku specjalnym pierwszego dnia zawodnicy nie będą mieli dostępu do pomocy technicznej, a noc spędzą na tradycyjnym biwaku, bez możliwości przeprowadzenia poważniejszych napraw.

Al-Rahji, którego pilotem jest doświadczony Niemiec Timo Gottschalk, w ubiegłym roku miał poważny wypadek podczas zawodów w Jordanii. Z powodu złamań kilku kręgów saudyjski miliarder, pochodzący z jednej z najbogatszych rodzin w kraju, pauzował przez kilka miesięcy.