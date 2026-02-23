Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała o ograniczeniu liczby rosyjskich dyplomatów przy UE oraz zapowiedziała dalsze sankcje i restrykcje wobec Moskwy. W Brukseli trwają także prace nad zakazem wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy do strefy Schengen.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas / Shutterstock

UE ogranicza liczbę pracowników rosyjskiej misji przy Unii do 40 osób.

Trwają prace nad zakazem wjazdu do strefy Schengen dla byłych rosyjskich żołnierzy.

Unia Europejska zdecydowała o zmniejszeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy UE do 40 osób. Decyzja ta ma być odpowiedzią na nadużywanie uprawnień dyplomatycznych przez stronę rosyjską. Według unijnych władz działania te są konieczne, by zapobiec dalszym przypadkom sabotażu i ingerencji w sprawy państw członkowskich.

Nie chcemy, aby zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedziała Kallas na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Zakaz wjazdu dla byłych rosyjskich żołnierzy

Wspólnie z Komisją Europejską prowadzone są prace nad wprowadzeniem zakazu wjazdu do strefy Schengen dla byłych żołnierzy rosyjskich. Celem jest uniemożliwienie osobom podejrzewanym o udział w zbrodniach wojennych czy działaniach sabotażowych swobodnego poruszania się po terytorium Unii.

Mimo że ministrom spraw zagranicznych nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję, rozmowy są kontynuowane. Trwają negocjacje z państwami, które mają wątpliwości wobec nowych restrykcji. Unia Europejska zwiększyła także składki na Fundusz Wsparcia Energetyki Ukrainy do 1,85 mld euro oraz nałożyła sankcje na kolejne osoby odpowiedzialne za łamanie praw człowieka w Rosji.

Walka z rosyjską "flotą cieni"

UE intensyfikuje działania mające na celu ograniczenie działalności rosyjskiej "floty cieni" - tankowców, które potajemnie transportują rosyjską ropę. Władze unijne podkreślają, że skuteczne egzekwowanie sankcji gospodarczych jest kluczowe dla osłabienia rosyjskiej gospodarki i wsparcia Ukrainy.

Unia Europejska podkreśla, że zakończenie wojny na Ukrainie musi opierać się na poszanowaniu granic, zaprzestaniu działań sabotażowych, wypłacie odszkodowań wojennych oraz zwrocie porwanych ukraińskich dzieci. Władze UE zaznaczają, że są to podstawowe warunki, które muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek rozmów z Rosją.