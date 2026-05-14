O poranku Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy, Kijów, dronami i pociskami. Jedna osoba zginęła, co najmniej 31 jest rannych. Trzy osoby zostały zabite, a 28 jest rannych - w tym miesięczne niemowlę. Kilka budynków, w tym bloków, jest uszkodzonych. Jeden się zawalił. Szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko informował na Telegramie o poranku, że "ludzie są uwięzieni pod gruzami". Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy nadal prowadzi akcję ratunkową. Żywych poszukują psy. "W Kijowie piekło" - podaje kanał Prawdziwa Wojna.

Psy ratownicze szukają ciał pod gruzami po ataku Rosji na Kijów, 14 maja 2026 / Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy /

"W Kijowie piekło. Jeden wybuch po drugim"

W Kijowie od kilkudziesięciu godzin rozlega się alarm przeciwlotniczy. Anton Geraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy poinofmormował, że trzy osoby zginęły, co najmniej 28 zostało rannych.

Szef wojskowej administracji Kijowa Tymur Tkaczenko podał, że w kilku dzielnicach zostały uszkodzone budynki. W jednej odłamki drona spadły na dachy budynków mieszkalnych. W dzielnicy Darnica na skutek uderzenia jeden blok się zawalił. Spod gruzów uratowano dziesięć osób, jednak poszukiwania trwają. Tkaczenko napisał na Telegramie, że "ludzie są uwięzieni pod gruzami".

W 12-piętrowym bloku wybuchł pożar. Zdjęcia wykonane tuż po rosyjskim zmasowanym ataku pokazują ekipy ratunkowe ostrożnie przedzierające się przez sterty gruzu i wydobywające rannych. Jesteśmy świadkami jednego z największych ataków od początku wojny z zastosowaniem pocisków kierowanych i dronów różnych typów - powiedział rzecznik obrony powietrznej Jurij Ihnat.

Akcja ratunkowa po rosyjskim ataku na Kijów w czwartek, 14 maja 2026 roku

W Kijowie są ograniczenia w ruchu drogowym, bo w sześciu dzielnicach odłamki spadały na jezdnie. W niektórych dzielnicach Kijowa nie ma wody, ale ja bym może mówił o tym ataku jako o takim oddzielnym ataku, bo tak naprawdę wczoraj w porannych godzinach, to znaczy dobę temu, a nawet więcej niż dobę temu, kiedy byłem jeszcze w Kijowie, usłyszałem pierwszy alarm - powiedział ukraiński dziennikarz Ołeh Bilecki, który był naszym gościem w Radiu RMF24.

Oprócz Kijowa Rosjanie zaatakowali nad ranem także regiony w centralnej i wschodniej Ukrainie. W godzinach nocnych natomiast w ukraińskiej stolicy słychać było odgłosy działek zwalczających bezzałogowce, a na niebie widać było czerwone smugi pocisków. Można było także usłyszeć serie wybuchów.

Kanały monitoringowe na Telegramie donosiły o atakach balistycznych i grupach rakiet manewrujących, odpalanych przez rosyjskie samoloty. "W Kijowie piekło. Jeden wybuch po drugim" - podał kanał Prawdziwa Wojna.

"Nie ma tutaj żadnego celu wojskowego"

To jest też kwestia psychologiczna, bo jeżeli popatrzymy na to, co zostało zaatakowane w ciągu ostatniej doby, to jest to na przykład obwód rówieński. Tam został zniszczony blok, to znaczy prywatny budynek, w którym znajdowali się zwykli cywile. Teraz Kijów - też zwykle cywile i też bloki mieszkalne. Nie ma tutaj żadnego celu wojskowego (...) - powiedział w Radiu RMF24 dziennikarz Ołeh Bilecki.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że zmasowany atak Rosji na Ukrainę w momecie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy .

W środę Rosja przeprowadziła dzienny atak dronów, atakując krytyczną infrastrukturę w regionach zachodnich - przez co polskie wojsko poderwało myśliwce - i zabiła co najmniej sześć osób.

"Właśnie w czasie, gdy przywódcy najpotężniejszych państw spotykają się w Pekinie, a świat ma nadzieję na pokój, przewidywalność i współpracę, Putin wystrzelił setki dronów, rakiet balistycznych i manewrujących w kierunku stolicy Ukrainy. Ten barbarzyński atak w trakcie tak ważnego szczytu pokazuje, że rosyjski reżim stanowi globalne zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Zamiast pokoju i rozwoju, Moskwa prowadzi politykę agresji i terroru" - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.