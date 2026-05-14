"To zaszczyt być pana przyjacielem", "mamy fantastyczną relację" - to tylko niektóre z wypowiedzi Donalda Trumpa pod adresem Xi Jinpinga. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, podczas którego gość z Ameryki nie szczędził komplementów chińskiemu gospodarzowi.

Donald Trump spotkał się w Pekinie z Xi Jinpingiem; to jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku.

Powitanie prezydenta USA w chińskiej stolicy było bardzo uroczyste.

Amerykański przywódca nie szczędził komplementów przewodniczącemu Chińskiej Republiki Ludowej.

W czwartek w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Prezydent Stanów Zjednoczonych w towarzystwie członków amerykańskiej delegacji został uroczyście powitany przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej przy asyście kompanii reprezentacyjnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej wraz z orkiestrą.

Xi zszedł po schodach przed budynkiem, po czym uścisnął dłoń Trumpa, który przyjechał na miejsce prezydencką limuzyną. Obaj liderzy wymienili na powitanie kilka słów, następnie Xi przedstawił prezydenta USA swojemu zespołowi, a przewodniczący ChRL uścisnął dłonie członkom zespołu Trumpa. Prezydent USA zasalutował jednemu z chińskich wojskowych.

Obaj przywódcy wysłuchali następnie hymnów państwowych przy akompaniamencie salwy honorowej oraz dokonali inspekcji wojsk.



Potem było jeszcze lepiej

Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej, Xi Jinping podkreślił, że jest to pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Pekinie od dziewięciu lat. Ocenił przy tym, że świat znalazł się na "nowym rozdrożu" i trwają "głębokie zmiany". Stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Gdy obie strony współpracują, obie zyskują. Gdy walczą, obie tracą. Powinniśmy być partnerami, a nie rywalami - powiedział.

Prezydent Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi nie mógł się nachwalić przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Mamy fantastyczną relację. Zawsze kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieć razem fantastyczną przyszłość - mówił.

Trump nazwał Xi "wielkim przywódcą", choć przyznał, że nie wszystkim w USA podoba się, gdy to mówi. To zaszczyt być z panem, być pana przyjacielem, a relacje między USA i Chinami będą lepsze niż kiedykolwiek - stwierdził, spekulując, że obecny szczyt może być największym w historii.

Podczas otwartej dla mediów początkowej części spotkania żaden z przywódców nie wspomniał wprost o wojnie w Iranie ani innych trwających na świecie konfliktach zbrojnych. Amerykański prezydent powiedział natomiast, że jego powitanie przed Wielką Halą Ludową było jednym z największych zaszczytów jego życia, chwaląc m.in. wiwatujące na cześć przywódców dzieci.

Amerykańscy biznesmeni zadowoleni

Donald Trump podkreślił, że połowę amerykańskiej delegacji stanowią "najwięksi biznesmeni na świecie", którzy przylecieli do Chin, by zrobić interesy, ale też "oddać cześć" Xi Jinpingowi i jego krajowi.

Do Państwa Środka polecieli m.in. szef Apple'a Tim Cook, najbogatszy człowiek świata Elon Musk czy Jensen Huang, szef najwyżej wycenianej obecnie firmy świata, producenta chipów, Nvidia. Jest również szefowa Boeinga, który - jak spekulowano przed spotkaniem - może podpisać kontrakty na dostawę samolotów dla Chin.

Biznesmeni nie uczestniczyli jednak w początkowej części spotkania dwustronnego w Wielkiej Hali Ludowej. Za stołem obrad, obok prezydenta USA, zasiedli m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, sekretarz finansów Scott Bessent, przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer, ambasador w Pekinie David Perdue i jeden z głównych doradców amerykańskiego przywódcy, Stephen Miller.

Jak przekazali dziennikarze podróżujący z Trumpem, szefowie firm wyszli w trakcie spotkania, a zapytani o przebieg rozmów, zgodnie je chwalili. Musk powiedział, że spotkanie było "wspaniałe", a pytany, co zostało osiągnięte, odparł, że "wiele dobrych rzeczy". Cook dał znak pokoju i kciuk w górę, a Huang stwierdził, że "pan Xi i prezydent Trump byli niewiarygodni".

Pierwsza wizyta od 9 lat

Donald Trump przybył w środę do Pekinu, stolicy Chin, gdzie pozostanie do piątku. To jego pierwsza wizyta w Państwie Środka od 2017 roku.

Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, rywalizacja technologiczna, a także wojny w Iranie i Ukrainie oraz status Tajwanu. Według zapowiedzi Białego Domu, prezydent USA poruszy również kwestię wsparcia Pekinu dla Rosji.

Zapowiadając spotkanie podczas wywiadu w Fox News, amerykański sekretarz stanu Marco Rubio mówił, że Stany Zjednoczone nie zamierzają "powstrzymywać" Chin, lecz dodał, że ich rozwój nie może nastąpić kosztem USA. Nie może nastąpić naszym upadkiem. To obszar, w którym będziemy mieli odmienne zdanie - powiedział.