Porwanie statku u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pobliżu blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Informację podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. Nie wiadomo, kim są porywacze.
Statek został "przejęty przez nieupoważnione osoby, gdy stał na kotwicy" około 70 km na północny wschód od wybrzeży emiratu Fudżajra - podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO na platformie X.
Obecnie jednostka kieruje się w stronę irańskich wód terytorialnych.