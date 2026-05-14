Porwanie statku u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich w pobliżu blokowanej przez Iran cieśniny Ormuz. Informację podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. Nie wiadomo, kim są porywacze.

Statek został "przejęty przez nieupoważnione osoby, gdy stał na kotwicy" około 70 km na północny wschód od wybrzeży emiratu Fudżajra - podała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO na platformie X.

Obecnie jednostka kieruje się w stronę irańskich wód terytorialnych.

Z kolei MSZ Indii poinformowało dziś, że w środę u wybrzeży Omanu został zaatakowany statek pod indyjską banderą. "Ten atak jest niedopuszczalny i ubolewamy, że nadal dochodzi do ataków na statki handlowe oraz cywilnych marynarzy" - napisano w oświadczeniu resortu.

Od początku wojny z USA i Izraelem 28 lutego Iran w dużym stopniu blokuje ruch w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem eksportu surowców energetycznych. Z kolei Stany Zjednoczone nałożyły blokadę morską na porty w Iranie.

W ostatnim czasie dochodziło do ataków na statki w Ormuzie i pobliżu.

