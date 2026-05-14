Iga Świątek zagra w czwartek w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej przeciwniczką będzie Ukrainka Elina Switolina. Nasza reprezentantka wygrała ten turniej już trzykrotnie.

Półfinał WTA w Rzymie: Świątek kontra Switolina – mecz w czwartek

Po drodze do tego etapu Świątek wyeliminowała Jessicę Pegulę (2:0), Naomi Osakę (2:0), Elisabettę Cocciaretto (2:0) i Catherine McNally (2:1).

Pytana, czy można mieć nadzieję na jej czwarty triumf na turnieju w Rzymie, Iga odpowiedziała, że "dobrze jest mieć nadzieję".



Jeśli gra się dobrze i dobrze czuje się piłkę, gdy robi się wszystko dobrze, to łatwo cieszyć się grą. Tak, ja się cieszę - zapewniła, spytana, czy na nowo odnajduje radość z gry.

Mówiąc o efektach współpracy z nowym trenerem Francisco Roigiem Polka wskazała, że w ostatnich meczach realizowała wszystko, czego oczekiwał hiszpański szkoleniowiec. I technicznie, i taktycznie. Cieszę się też, że było więcej automatyzmu - wspomniała. Czuję się inaczej i chcę wykorzystać ten czas - dodała.

Mecz Igi w półfinale turnieju w Rzymie rozpocznie się nie wcześniej niż o godz. 20:30.

Transmisję będzie można śledzić na kanałach Canal+.

Raszynianka w przeszłości grała ze Switoliną sześciokrotnie. Cztery razy wygrała.