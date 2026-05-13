Słowacja na krótko zamknęła w środę po południu przejścia graniczne z Ukrainą. Poinformowała o tym Słowacka Administracja Finansowa (FS), której podlega służba celna. Wkrótce przejścia zostały ponownie otwarte.

FS apeluje do obywateli o śledzenie bieżących komunikatów oraz stosowanie się do poleceń celników i policji.

Słowacja zamyka i otwiera przejścia graniczne

Przejścia graniczne między Słowacją i Ukrainą zostały ponownie otwarte w obu kierunkach w środę około godz. 17 - podała słowacka policja.

"Jesteśmy w stałym kontakcie z pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa" - głosi komunikat opublikowany na oficjalnych kontach słowackiej policji w serwisach społecznościowych. Sytuacja na wschodniej granicy jest spokojna - dodano.

Wcześniej w środę słowackie media podały, powołując się na ukraiński portal informacyjny RBK-Ukraina, że armia rosyjska zaatakowała m.in. ukraińskie miasto Użhorod, położone tuż przy granicy ze Słowacją.

Celem ataków były obszary przemysłowe miasta, magazyny oraz obiekty infrastruktury krytycznej - poinformowały wojskowe władze obwodu zakarpackiego Ukrainy.

Węgry potępiają rosyjski atak

Szefowa MSZ Węgier Anita Orban potępiła w zamieszczonym w środę na Facebooku nagraniu rosyjski atak na Ukrainę, który dotknął m.in. zamieszkiwanego przez etnicznych Węgrów Zakarpacia. Zapowiedziała, że temat ten zostanie poruszony podczas pierwszego posiedzenia rządu Petera Magyara tego samego dnia.

Minister poinformowała, że dron uderzył w stację transformatorową w pobliżu miasta Swalawa na Zakarpaciu. Węgierskie media podały, że rosyjskie drony dotarły również do okolic Mukaczewa i Użhorodu.

Na Zakarpaciu żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska.

Ukraińskie władze regionalne podały w środę, że w wyniku rosyjskiego ataku w obwodzie rowieńskim zginęły co najmniej trzy osoby. Alarm powietrzny ogłoszono też w trzech zachodnich obwodach: wołyńskim, lwowskim i zakarpackim.