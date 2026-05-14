Od sierpnia w krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zakaz używania jednorazowych plastikowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach gastronomicznych serwujących posiłki na miejscu. Nowe przepisy mają na celu radykalne ograniczenie ilości odpadów plastikowych i zmuszą restauracje, bary oraz hotele do stosowania ekologicznych alternatyw wielokrotnego użytku. To początek szerszych zmian, które do 2030 roku obejmą kolejne rodzaje jednorazowych opakowań.

Unia Europejska zakazuje jednorazowych saszetek w gastronomii od 2026 roku / Shutterstock

Od 12 sierpnia 2026 r. w UE restauracje, bary i kawiarnie nie będą mogły używać jednorazowych plastikowych saszetek na przyprawy i sosy dla posiłków spożywanych na miejscu.

Zamiast nich lokale muszą oferować przyprawy w dozownikach wielokrotnego użytku lub wspólnych pojemnikach, co ma ograniczyć plastikowe odpady.

Zakaz obejmuje też małe pojemniki na mleko czy śmietankę, ale nie dotyczy zamówień na wynos i dostaw.

Więcej najnowszych i najważniejszych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Unia Europejska wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących opakowań jednorazowych. Od 12 sierpnia 2026 roku w restauracjach, barach, kawiarniach i hotelach na terenie całej UE nie będzie już można używać jednorazowych plastikowych saszetek na przyprawy, sosy czy cukier, jeśli posiłki spożywane są na miejscu. Zamiast tego lokale zobowiązane będą oferować przyprawy w dozownikach wielokrotnego użytku lub wspólnych pojemnikach.

Nowe rozporządzenie, znane jako PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), przewiduje okres przejściowy, aby umożliwić branży gastronomicznej dostosowanie się do nowych wymogów. Celem tych działań jest wyeliminowanie zbędnych odpadów plastikowych i promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Zakaz jednorazowych saszetek - co się zmieni?

Zakaz obejmie nie tylko popularne saszetki z ketchupem, majonezem, musztardą czy sosem sojowym, ale także małe plastikowe pojemniki na mleko lub śmietankę. Przepis dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy produkty są spożywane na miejscu w lokalu. Dla zamówień na wynos oraz dostaw przewidziano wyjątki - w tych przypadkach jednorazowe opakowania będą nadal dozwolone.

W praktyce oznacza to, że klienci restauracji i kawiarni będą korzystać z przypraw dostępnych w szklanych lub metalowych dozownikach, a nie w pojedynczych plastikowych saszetkach. W niektórych lokalach mogą pojawić się także innowacyjne rozwiązania, takie jak małe naczynia z materiałów jadalnych, np. z wafla.

Kolejne etapy ograniczeń do 2030 roku

Nowe przepisy to początek szerszych działań mających na celu ograniczenie zużycia jednorazowego plastiku. Do 2030 roku zakaz ma objąć również inne produkty spożywcze, kosmetyki i artykuły higieny osobistej pakowane w jednorazowe opakowania. Przewidziane są jednak pewne wyjątki - na przykład w szpitalach i domach opieki jednorazowe opakowania będą mogły być nadal stosowane ze względów higienicznych.