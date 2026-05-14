Mateusz Morawiecki poinformował o oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej w Sejmie, organizacja ma już pierwsze grupy eksperckie i zamierza pracować nad tematami demograficznymi oraz innymi projektami, które w przyszłości mogą stać się fundamentem programowym Prawa i Sprawiedliwości.

Morawiecki: Stowarzyszenie Rozwój Plus oficjalnie zarejestrowane

Były premier i wiceprezes PiS odniósł się także do medialnych doniesień dotyczących środowego posiedzenia klubu PiS, podczas którego - według nieoficjalnych informacji - prezes partii Jarosław Kaczyński miał zapowiedzieć, że żadne stowarzyszenia nie będą mogły działać w ramach ugrupowania.

Morawiecki przekazał, że podczas wspomnianego posiedzenia pokazywał, że "nie można poszerzać elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz".

Dlatego akurat przedwczoraj (we wtorek) zarejestrowane zostało stowarzyszenie Rozwój Plus - poinformował.

Polityk zapewnił, że działania stowarzyszenia są w pełni zgodne z linią obozu patriotycznego i mają na celu pogłębianie prac eksperckich oraz rozwijanie nowych inicjatyw.

Odnosząc się do atmosfery środowego spotkania klubu PiS (media donosiły, że była burzliwa), Morawiecki ocenił ją jako "oczyszczającą i jednoczącą", podkreślając, że medialne relacje na temat przebiegu posiedzenia są nieprawdziwe, a dyskusja była konstruktywna.

Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa - dodał.

Wewnętrzne podziały w PiS. Reakcje i kontrowersje

Stowarzyszenie Rozwój Plus zainicjowane w połowie kwietnia przez Mateusza Morawieckiego wzbudziło mieszane uczucia.

Jak informował Dziennik Gazeta Prawna, dołączyli doń m.in.: Waldemar Buda, Ryszard Terlecki, Agnieszka Ścigaj, Szymon Szynkowski vel Sęk i wiele innych osób.

Część polityków, zwłaszcza utożsamianych z tzw. frakcją "harcerzy" - środowiska skupionego wokół byłego premiera Morawieckiego - widzi w stowarzyszeniu Rozwój Plus szansę na poszerzenie elektoratu o wyborców centrowych.

Jednocześnie pojawiają się głosy, że inicjatywa ta jest formą wyodrębnienia się zwolenników Morawieckiego i sygnałem dla kierownictwa partii o istnieniu wewnętrznych różnic.

Nie brakuje krytyki ze strony polityków związanych z prezesem PiS. Według jednego z informatorów Polskiej Agencji Prasowej, utożsamianego ze zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego, "masa ludzi została złapana do tego stowarzyszenia, nie mając pojęcia, na co się pisze".