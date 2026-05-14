Minister energii opublikował najnowsze obwieszczenie w sprawie cen paliw. W piątek 15 maja za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł. Oznacza to, że utrzymane zostały ceny maksymalne benzyny, a o 13 groszy spadła cena maksymalna oleju napędowego.
Dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł. Jutro utrzymane zostaną ceny maksymalne benzyny. Obniżona zostanie natomiast o 13 groszy maksymalna cena oleju napędowego - do 6,85 zł.
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny do poniedziałku włącznie.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi do miliona zł kary. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.
W środę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia przedłużające do końca maja obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem obniżone stawki VAT i akcyzy miały obowiązywać do 15 maja. Przedłużenie ich obowiązywania zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz szef resortu energii Miłosz Motyka.
Stawka akcyzy została obniżona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.
Przyjęta pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe - do 30 czerwca - obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem. Dotyczy to tylko oleju napędowego i benzyn silnikowych.
Niższe stawki są elementem rządowego pakietu "Ceny Paliw Niżej" (CPN), który rząd wprowadził pod koniec marca. Ma on chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.