Minister energii opublikował najnowsze obwieszczenie w sprawie cen paliw. W piątek 15 maja za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł. Oznacza to, że utrzymane zostały ceny maksymalne benzyny, a o 13 groszy spadła cena maksymalna oleju napędowego.

W piątek diesel tańszy

Dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł. Jutro utrzymane zostaną ceny maksymalne benzyny. Obniżona zostanie natomiast o 13 groszy maksymalna cena oleju napędowego - do 6,85 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny do poniedziałku włącznie.



Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Za sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi do miliona zł kary. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.



Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

