Węgierska delegacja, która miała ocenić stan uszkodzonego rurociągu Przyjaźń w Ukrainie, nie pojawiła się w pełnym składzie - jeden z jej członków, posiadający ukraiński paszport, zrezygnował z wyjazdu w obawie przed poborem do wojska. Spór o ropociąg zaostrza napięcia między Budapesztem a Kijowem.

Grupa mająca zbadać stan rurociągu Przyjaźń, powołana decyzją węgierskiego rządu 4 marca, miała składać się z pięciu członków, a na jej czele stanął wiceminister energii Gabor Czepek.

Pojawił się jednak problem, bowiem jeden z członków misji - osoba urodzona na ukraińskim Zakarpaciu i nadal posiadająca ukraiński paszport - odmówiła przekroczenia granicy z obawy przed poborem do wojska - informuje portal Daily News Hungary.

Przypomnijmy, w środę Gabor Czepek poinformował, że "rząd powołał delegację, która ma przeprowadzić misję rozpoznawczą dotyczącą rurociągu Przyjaźń" . "Naszym zadaniem jest ocena stanu rurociągu i stworzenie warunków do jego ponownego uruchomienia" - przekazał polityk.

W sobotę premier Węgier Viktor Orban oświadczył jednak, że eksperci wciąż nie mają dostępu do rurociągu .

Spór o rurociąg, ceny energii i węgierskie weto

Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, transportujący rosyjską ropę naftową na Węgry i Słowację przez Ukrainę, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest remontowany, ale Budapeszt utrzymuje, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania "szantażem".

Viktor Orban zaapelował w poniedziałek do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by zdjęła sankcje energetyczne nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę w 2022 r., w związku z rosnącymi cenami energii po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.