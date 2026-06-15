W poniedziałek w nocy Kijów stał się celem najcięższego rosyjskiego nalotu od dwóch tygodni. W wyniku ataku zginęły cztery osoby, a 24 zostały ranne – poinformowały władze miasta. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska – jeden z najważniejszych zabytków kultury i duchowości Ukrainy, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Ławra Peczerska stanęła w płomieniach / GENYA SAVILOV/AFP/East News / East News

Kijów stał się celem najcięższego rosyjskiego nalotu od dwóch tygodni - zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne.

W ataku poważnie ucierpiała Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy wpisany na listę UNESCO.

Polskie Dowództwo Operacyjne poinformowało o działaniach lotnictwa wojskowego w nocy - nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

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Ławra Peczerska w ogniu

Według informacji przekazanych przez Tymura Tkaczenkę, szefa kijowskiej administracji wojskowej, klasztor został poważnie uszkodzony w wyniku bezpośredniego uderzenia. "Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. To prawdziwe oblicze rosyjskich wartości prawosławnych" - napisała na platformie X premier Ukrainy, Julia Swyrydenko.

"Atakując Ławrę Kijowsko-Peczerską, jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa, Putin na zawsze wpisał swoje nazwisko na listę największych barbarzyńców w historii. Powinien być przeklęty na wieki. I przegra tę wojnę" - napisał szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha w serwisie X.

Nad kompleksem klasztornym unosiły się kłęby dymu, a mieszkańcy Kijowa schronili się w podziemiach.

Pożar Ławry Peczerskiej / GENYA SAVILOV/AFP/East News / East News

Metropolita Kijowa Epifaniusz, głowa ukraińskiego kościoła prawosławnego, wezwał do modlitw w intencji ocalenia Ławry Peczerskiej. Potępił równocześnie "zbrodnię przeciwko ludzkości, historii i chrześcijaństwu".

Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Z ostatnich doniesień wynika, że na terenie kompleksu spłonęło ok. 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspienskiego.



W wyniku ataku ucierpiał także położony w sąsiedztwie Ławry Arsenał Sztuki, dawne zbrojownie, gdzie znajduje się obecnie ogromne centrum kulturalne. Zaledwie dwa tygodnie temu przeprowadzono tam jedne z największych w Ukrainie targów książki i imprezę literacką, na której wystąpiła m.in. polska noblistka Olga Tokarczuk.



Ministerstwo Kultury Ukrainy podało, że w rosyjskich ostrzałach uszkodzone zostało Studio Filmowe im. Dowżenki. Zniszczona została największa i najstarsza w Ukrainie kolekcja kostiumów filmowych - poinformowała ministra kultury Tetiana Bereżna.



Według władz miasta atak dronów nadlatujących z różnych kierunków spowodował znaczne szkody. Zapalił się m.in. wieżowiec mieszkalny, w wielu dzielnicach miasta słychać było wybuchy. Bez prądu zostało około 140 tysięcy mieszkańców stolicy.