Węgierska Krajowa Administracja Podatkowa i Celna prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia prania brudnych pieniędzy przez ukraińskich przewoźników zatrzymanych na Węgrzech - poinformowała NAV w piątkowym oświadczeniu. Władze Ukrainy zarzuciły Budapesztowi "wzięcie Ukraińców jako zakładników".

Ukraińcy zostali zatrzymani w czwartek / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Węgrzech zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy, w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych.

Skonfiskowano dwa opancerzone pojazdy przewożące łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Z komunikatu NAV wynika, że zatrzymano siedmiu obywateli Ukrainy , w tym byłego generała ukraińskich służb specjalnych, oraz dwa opancerzone pojazdy do transportu gotówki, które przewoziły łącznie 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota z Austrii na Ukrainę. Według komunikatu tylko w tym roku przez terytorium Węgier przetransportowano na Ukrainę ponad 900 mln dolarów, 420 mln euro i 146 kg złota.

Śledztwo jest prowadzone we współpracy z centrum antyterrorystycznym Węgier. Ukraińska służba konsularna została natychmiast powiadomiona o rozpoczęciu procedury, ale jak dotąd nie otrzymano od niej żadnego komentarza w tej sprawie - napisała NAV.

Węgierski portal Telex podał, że pojazdy zatrzymano w czwartek przy stacji benzynowej przy autostradzie M5. W akcji uczestniczyli węgierscy antyterroryści.

Ostra reakcja Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha napisał w nocy z czwartku na piątek na X, że władze Węgier wzięły w czwartek jako zakładników siedmiu obywateli Ukrainy, pracowników banku Oszczadbank SA.

Poinformował, że zatrzymani Ukraińcy jechali dwoma samochodami banku z Austrii na Ukrainę, przewożąc gotówkę w ramach regularnych przewozów. "Mamy tu do czynienia z wzięciem ich przez Węgry jako zakładników i kradzieżą pieniędzy" - ocenił Sybiha

W piątek Sybiha powtórzył na X, że Kijów domaga się natychmiastowego uwolnienia swoich obywateli. "Konsulowie Ukrainy nadal nie otrzymali pozwolenia na dostęp do siedmiu obywateli Ukrainy, wziętych jako zakładnicy w Budapeszcie. Strona węgierska nie przedstawiła żadnych wyjaśnień" - oznajmił minister.