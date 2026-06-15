Przed Białym Domem trwa gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa - UFC Freedom 250. Wśród gości są m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki oraz szef Mety Mark Zuckerberg.
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Donald Trump, który jest fanem MMA, wyszedł z Białego Domu na arenę w towarzystwie szefa amerykańskiej federacji UFC Dany White'a, z którym przyjaźni się od dawna.
Na początku wydarzenia nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców.