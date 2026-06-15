Składająca się z siedmiu walk gala odbywa się na południowym trawniku Białego Domu. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Duża część widzów gali to wojskowi / BONNIE CASH / POOL / PAP/EPA

Widowisko na terenie Białego Domu ogląda ponad 4 tys. gości. Na galę zaproszony jest prezydent RP Karol Nawrocki. Na widowni są też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, politycy, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych m.in. szef Mety Mark Zuckerberg. Duża część widzów to wojskowi.

Mark Zuckerberg i Donald Trump rozmawiają przed Białym Domem / KENT NISHIMURA/AFP / East News

Na telebimach rozstawionych w strefie dla fanów w pobliskim parku Ellipse walki śledzi - według różnych szacunków - od 85 do nawet 100 tys. osób.