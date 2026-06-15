Fusy po kawie to nie tylko kuchenny odpad. Okazuje się, że mogą być prawdziwym sprzymierzeńcem w domowych porządkach, a nawet w ogrodzie. Sprawdziliśmy, jak wykorzystać je na co dzień i dlaczego warto dać im drugie życie.

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W łazience fusy sprawdzają się jako naturalny środek do czyszczenia toalety - usuwają zabrudzenia i neutralizują nieprzyjemne zapachy.

W kuchni fusy po kawie pomagają usuwać zapach cebuli i czosnku z rąk oraz desek do krojenia.

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Fusy po kawie - domowy środek czyszczący

Wielu z nas po zaparzeniu kawy automatycznie wyrzuca fusy do kosza. Tymczasem coraz więcej osób odkrywa ich praktyczne zastosowanie, zwłaszcza w łazience. Jak się okazuje, fusy po kawie mogą być skutecznym i naturalnym środkiem do czyszczenia toalety. Drobna struktura fusów działa jak delikatny środek ścierny. Dodając łyżkę fusów do toalety i szorując szczotką, można usunąć lekkie zabrudzenia bez użycia agresywnych środków czyszczących. Jednocześnie fusy wiążą zapachy i pomagają neutralizować nieprzyjemne wonie w odpływie.

Ten prosty trik sprawdza się szczególnie przed dłuższą nieobecnością w domu, na przykład podczas urlopu. Jeśli fusy zostaną wrzucone do toalety przed wyjazdem i nie zostaną od razu spłukane, mogą związać zapachy w stojącej wodzie.

Nie tylko łazienka - fusy w kuchni i ogrodzie

Fusy po kawie mają zastosowanie także w kuchni. Po krojeniu cebuli lub czosnku niewielka ilość fusów pomaga usunąć nieprzyjemne zapachy z rąk i desek do krojenia. Można je również wykorzystać do neutralizowania zapachów w lodówce.

Jako delikatny środek czyszczący i ścierny fusy sprawdzają się przy czyszczeniu przypalonych patelni, garnków czy rusztów grilla. Wystarczy wymieszać niewielką ilość z odrobiną wody lub płynu do mycia naczyń i używać jak naturalnego środka ściernego.

Fusy w ogrodzie - naturalny nawóz i odstraszacz szkodników

W ogrodzie fusy po kawie zyskują nowe życie dzięki swoim naturalnym składnikom. Zawierają potas, fosfor i azot, które czynią je skutecznym nawozem dla roślin takich jak ogórki, pomidory czy cukinia.

Dodatkowo, rozsypane wokół grządek, mogą odstraszać szkodniki, takie jak mrówki, ślimaki czy nawet koty.