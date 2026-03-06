Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrij Sybiha, poinformował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o uwolnieniu siedmiu pracowników państwowego Oszczadbanku, którzy zostali zatrzymani w Budapeszcie. Zatrzymani są już bezpieczni i przekroczyli ukraińską granicę.

Węgry skonfiskowały ukraińskie złoto i pieniądze / HANDOUT/AFP/East News / East News

W czwartek na Węgrzech zatrzymano dwa pojazdy Oszczadbanku , które przewoziły z Austrii do Ukrainy 40 mln dolarów, 35 mln euro i 9 kg złota. Informacje te potwierdziła Krajowa Administracja Podatkowa i Celna Węgier oraz minister Sybiha.

Sybiha podziękował zespołowi MSZ, ambasadzie Ukrainy na Węgrzech oraz innym instytucjom za pomoc w uwolnieniu zatrzymanych. Konsulowie udzielili im niezbędnej pomocy. Węgierski rząd, reprezentowany przez rzecznika Zoltana Kovacsa, zdecydował o wydaleniu Ukraińców, którzy przewozili znaczne ilości gotówki z Austrii do Ukrainy.

Węgierskie władze początkowo planowały deportację zatrzymanych, co spotkało się z ostrą krytyką ze strony Ukrainy. Dzięki współpracy ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ambasady Ukrainy na Węgrzech, udało się doprowadzić do ich uwolnienia.

Węgierska prowokacja?

Sybiha zaznaczył, że Ukraina dostrzegała sygnały wskazujące na możliwą prowokację ze strony Węgier. Wskazał również na możliwy rosyjski ślad w tej sprawie, sugerując, że wizyty węgierskich przedstawicieli w Moskwie mogą być częścią większego planu.

Według źródeł "Ukraińskiej Prawdy", pracownicy zostali przewiezieni do punktu kontrolnego "Tysa" w pobliżu miasta Chop. Sybiha określił działania węgierskich służb jako "terroryzm i wzięcie zakładników". Władze ukraińskie zaleciły obywatelom unikanie podróży na Węgry. Węgierski rząd opublikował nagranie z zatrzymania, które wywołało oburzenie wśród ukraińskich władz.

MSZ Ukrainy wezwało p.o. charge d'affaires ambasady Węgier na Ukrainie, aby wyjaśnić okoliczności zatrzymania. Ukraina zastrzega sobie prawo do działań odwetowych, w tym sankcji wobec osób zaangażowanych w incydent. W Kijowie odbyło się spotkanie z ambasadorami UE i USA, gdzie przedstawiono szczegóły sytuacji.