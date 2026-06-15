​Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wznowią uderzenia na Iran, jeśli Waszyngton i Teheran nie osiągną ostatecznego porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Jednocześnie amerykański przywódca poinformował o zawarciu wstępnej umowy pokojowej z Iranem.

Donald Trump zagroził Iranowi kolejnymi atakami / East News

Donald Trump zapowiedział, że USA wznowią ataki na Iran, jeśli negocjacje dotyczące programu nuklearnego zakończą się fiaskiem.

W niedzielę prezydent USA poinformował o zawarciu wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem oraz o otwarciu cieśniny Ormuz i zniesieniu blokady irańskich portów.

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Tuż przed podpisaniem wstępnego memorandum z Iranem Donald Trump stwierdził w wywiadzie dla "The New York Times", że "wróci do scenariusza militarnego", jeśli ostateczne rozmowy zakończą się niepowodzeniem. Według prezydenta USA możliwość przeprowadzenia kolejnych ataków pozostaje realna, jeśli nie uda się wypracować trwałego rozwiązania kwestii nuklearnej.

Trump podkreślił, że celem Waszyngtonu pozostaje uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej. Jak zaznaczył, ewentualne wejście Iranu w posiadanie arsenału nuklearnego stanowiłoby "egzystencjalne zagrożenie" dla Izraela.

Trump o "Bibim" Netanjahu: Bardzo trudna osoba

Amerykański prezydent ostro wypowiedział się również o premierze Izraela Benjaminie Netanjahu, którego dotąd nazywał "przyjacielem". Trump nazwał izraelskiego przywódcę "bardzo trudną osobą" i ocenił, że powinien być wdzięczny Stanom Zjednoczonym za ich rolę w powstrzymywaniu irańskiego programu nuklearnego.

Deklaracje Trumpa padły tuż przed ogłoszeniem przełomu w relacjach między Waszyngtonem a Teheranem. W niedzielę prezydent USA oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif poinformowali o zawarciu wstępnego porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.

Porozumienie USA-Iran

Trump przekazał, że wyraził zgodę na "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie blokady irańskich portów. Informację potwierdził także wiceszef irańskiego MSZ Kazem Gharibabadi, cytowany przez agencję Reutera, pisząc, że "nocą z niedzieli na poniedziałek natychmiast i trwale zakończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie".

"Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich! Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia Cieśniny Ormuz i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

"Statki świata, uruchomcie silniki. Niech ropa popłynie!" - dodał amerykański prezydent.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, który pośredniczył w rozmowach, poinformował z kolei, że porozumienie dotyczy "natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie".

Uroczyste podpisanie umowy ma odbyć się 19 czerwca w Szwajcarii.